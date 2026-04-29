सुल्तानगंज में ड्यूटी के दौरान हुई थी हत्या, आज पैतृक गांव में पंचतत्व में विलीन हुए कृष्णा भूषण

भागलपुर के सुल्तानगंज में अपराधियों की गोली का शिकार हुए कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णा भूषण कुमार का अंतिम संस्कार आज मधुबनी में राजकीय सम्मान के साथ किया गया. पुलिस ने उन्हें 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया और डीएम ने उनके परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा सौंपा. इस दुखद घड़ी में हजारों लोगों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी.
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मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले के गदियानी मोहल्ले में आज गम और गुस्से का माहौल है. जिले के होनहार लाल और प्रशासनिक अधिकारी कृष्णा भूषण कुमार, जिनकी भागलपुर के सुल्तानगंज में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, आज पंचतत्व में विलीन हो गए. सरकार ने उनके सम्मान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए.
कृष्णा भूषण कुमार भागलपुर के सुल्तानगंज नगर पंचायत कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी (Executive Officer) के पद पर तैनात थे. ड्यूटी के दौरान अपराधियों ने उनके कार्यालय में घुसकर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिससे उनकी मौत हो गई. जब उनका शव मधुबनी के पैतृक आवास पहुँचा, तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया. घर पर सांत्वना देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी. कृष्णा भूषण चार भाइयों में दूसरे नंबर पर थे. उनके माता-पिता का निधन पहले ही हो चुका है, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
कृष्णा भूषण कुमार को एक वीर सैनिक की तरह अंतिम विदाई दी गई. उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे झंडे में लेटा गया और पुलिस के जवानों ने 'गार्ड ऑफ ऑनर' का सम्मान दिया. शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस भावुक पल में हजारों लोगों ने नम आंखों से अपने चहेते अधिकारी को श्रद्धांजलि दी. प्रशासनिक गलियारों में इस घटना को लेकर काफी शोक और आक्रोश देखा जा रहा है.
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घटना की जानकारी मिलते ही मधुबनी के डीएम आनंद शर्मा और एसपी योगेन्द्र कुमार मृतक के घर पहुंचे. अधिकारियों ने कृष्णा भूषण कुमार को पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी पत्नी शालू कुमारी व परिवार के अन्य सदस्यों को ढांढस बंधाया. डीएम ने मौके पर ही परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा चेक सौंपा और भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी हर संभव सरकारी सहायता दी जाएगी. प्रशासन ने वादा किया है कि अपराधियों को जल्द पकड़कर कड़ी सजा दिलाई जाएगी.