/मधुबनीः दिनदहाड़े फायरिंग से दहला पंडौल थाना इलाका, बाबूबरही थाना क्षेत्र से 135 KG गांजा बरामद

राज्य चुनें
मधुबनी में अपराधियों का हौसला बुलंद है. पंडौल थाना क्षेत्र के बथने गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका दहल गया. आपसी रंजिश में दर्जन भर बाइक सवार अपराधियों ने व्यवसायी दीपक के घर पर फायरिंग और पथराव की घटना को अंजाम दिया. दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा है कि पहले विवाद को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया है. फायरिंग और पथराव के दौरान घर में मौजूद लोगों ने गेट और खिड़की बंद करके छुपकर जान बचाई. पीड़ित ने गांव के ही एक पक्ष पर हमला का आरोप लगाया है. सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.
कहा जा रहा है कि दो दिन पहले रहिका थाना क्षेत्र में दारोगा से बाइक और मोबाइल लूट कांड का सुराग पुलिस खोज नहीं पाई. दूसरी ओर अब दिनदहाड़े हुई फायरिंग और पथराव से इलाके के लोग दहशत में हैं. लोगों की माने तो शराब माफिया इलाके में सक्रिय हैं और उसके खिलाफ बोलने वालों पर दहशत फैलाया जा रहा है. आरोप है कि पुलिस भी इस तरह के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं करती है. वहीं, इस मामले में सदर डीएसपी अमित कुमार ने एक फायरिंग की पुष्टि की है और कहा कि पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है स्थिति नियंत्रण में है.
दूसरी ओर, मधुबनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 135 किलोग्राम गांजा और एक दिल्ली नंबर की कार जब्त की है. हालांकि, वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया. यह कार्रवाई बाबूबरही थाना क्षेत्र के पीपराघाट बांध के पास की गई. इस घटना को लेकर सदर एसडीपीओ कामिनी कौशल ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दिल्ली नंबर की एक कार में बड़ी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा है. सूचना के आधार पर बाबूबरही थाना पुलिस ने सशस्त्र बल के साथ पीपराघाट बांध के पास घेराबंदी कर वाहन जांच अभियान शुरू किया.
जांच के दौरान संदिग्ध कार पुलिस को देखकर रुक गई, लेकिन चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया. इसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए वाहन की तलाशी ली गई. तलाशी में कार से छह पैकेटों में रखा कुल 135 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने गांजा और कार दोनों को जब्त कर लिया है. बरामद गांजा की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस पूरे तस्करी नेटवर्क का पता लगाने के लिए मामले के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जांच कर रही है.