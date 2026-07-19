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मधुबनीः दिनदहाड़े फायरिंग से दहला पंडौल थाना इलाका, बाबूबरही थाना क्षेत्र से 135 KG गांजा बरामद

Madhubani Crime News: पंडौल थाना क्षेत्र के बथने गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका दहल गया. फायरिंग और पथराव के दौरान घर में मौजूद लोगों ने गेट और खिड़की बंद करके छुपकर जान बचाई. दूसरी ओर, मधुबनी पुलिस ने बाबूबरही थाना क्षेत्र से बड़ी कार्रवाई करते हुए 135 किलोग्राम गांजा और एक दिल्ली नंबर की कार जब्त की है.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 19, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:33 PM IST
मधुबनीः दिनदहाड़े फायरिंग से दहला पंडौल थाना इलाका, बाबूबरही थाना क्षेत्र से 135 KG गांजा बरामद
Image Credit: मधुबनीः दिनदहाड़े फायरिंग से दहला पंडौल थाना इलाका, बाबूबरही थाना क्षेत्र से 135 KG गांजा बरामद (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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