बकरी ने खाया बांस का पत्ता, पड़ोसियों ने कर दी बुजुर्ग पर घूंसों की बरसात, थमी सांसें

Madhubani Crime News: बिहार के मधुबनी जिले में एक मामूली विवाद ने इतना भयावह रूप ले लिया कि एक बुजुर्ग की जान चली गई. घटना भैरबस्थान थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव की है, जहां बकरी द्वारा बांस का पत्ता खा लेने को लेकर शुरू हुआ विवाद हत्या तक पहुंच गया. इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है और लोग स्तब्ध हैं कि इतनी छोटी बात पर किसी की जान ले ली गई. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस स्थिति पर नजर रखे हुए है.

परिजनों के अनुसार पड़ोस में बांस के पत्ते रखे गए थे, जिन्हें बुजुर्ग तृपित मंडल की बकरी ने खा लिया. इसी बात को लेकर पड़ोसी मिथिलेश मंडल नाराज हो गया और गाली-गलौज शुरू कर दी. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोप है कि मिथिलेश मंडल ने 70 वर्षीय तृपित मंडल पर हमला कर दिया.

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बताया जा रहा है कि आरोपी ने बुजुर्ग को घूंसे से मारा, जिससे वे मौके पर ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े. शोर सुनकर परिवार के सदस्य और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी हालत गंभीर हो चुकी थी. परिजन उन्हें संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ ही देर में बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया. परिजनों ने मिथिलेश मंडल, उसकी पत्नी कौशल्या देवी और पुत्री कंचन देवी पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी मिथिलेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दोनों महिला आरोपी फरार बताई जा रही हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

रिपोर्ट: बिंदु भूषण