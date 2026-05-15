Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3217929
Zee Bihar JharkhandBH madhubani

बकरी ने खाया बांस का पत्ता, पड़ोसियों ने कर दी बुजुर्ग पर घूंसों की बरसात, थमी सांसें

Madhubani Crime News: मधुबनी के भैरबस्थान थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. बकरी द्वारा बांस का पत्ता खा लेने को लेकर पड़ोसी ने 70 वर्षीय बुजुर्ग को पीट-पीटकर हत्या कर दी.  पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 15, 2026, 12:37 PM IST

Trending Photos

बकरी ने खाया बांस का पत्ता, पड़ोसियों ने कर दी बुजुर्ग पर घूंसों की बरसात, थमी सांसें
बकरी ने खाया बांस का पत्ता, पड़ोसियों ने कर दी बुजुर्ग पर घूंसों की बरसात, थमी सांसें

Madhubani Crime News: बिहार के मधुबनी जिले में एक मामूली विवाद ने इतना भयावह रूप ले लिया कि एक बुजुर्ग की जान चली गई. घटना भैरबस्थान थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव की है, जहां बकरी द्वारा बांस का पत्ता खा लेने को लेकर शुरू हुआ विवाद हत्या तक पहुंच गया. इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है और लोग स्तब्ध हैं कि इतनी छोटी बात पर किसी की जान ले ली गई. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस स्थिति पर नजर रखे हुए है.

परिजनों के अनुसार पड़ोस में बांस के पत्ते रखे गए थे, जिन्हें बुजुर्ग तृपित मंडल की बकरी ने खा लिया. इसी बात को लेकर पड़ोसी मिथिलेश मंडल नाराज हो गया और गाली-गलौज शुरू कर दी. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोप है कि मिथिलेश मंडल ने 70 वर्षीय तृपित मंडल पर हमला कर दिया.

ये भी पढ़ें: घर का इकलौता चिराग था, वो भी बुझा दिया, चोरी का शक हुआ और सिगरेट से दागा, मौत

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि आरोपी ने बुजुर्ग को घूंसे से मारा, जिससे वे मौके पर ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े. शोर सुनकर परिवार के सदस्य और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी हालत गंभीर हो चुकी थी. परिजन उन्हें संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ ही देर में बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया. परिजनों ने मिथिलेश मंडल, उसकी पत्नी कौशल्या देवी और पुत्री कंचन देवी पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी मिथिलेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दोनों महिला आरोपी फरार बताई जा रही हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

रिपोर्ट: बिंदु भूषण

TAGS

Madhubani crime news

Trending news

Madhubani crime news
बकरी ने खाया बांस का पत्ता, पड़ोसियों ने कर दी बुजुर्ग पर घूंसों की बरसात, थमी सांसें
RJD MLA Rahul Kumar
पटना में राजद विधायक के भाई से दिनदहाड़े चेन स्नैचिंग, वारदात CCTV में कैद
Samastipur News
घर का इकलौता चिराग था, वो भी बुझा दिया, चोरी का शक हुआ और सिगरेट से दागा, मौत
Jharkhand Politics
झारखंड में SIR के तीसरे फेज का ऐलान, JMM-कांग्रेस ने किया विरोध, BJP ने कही ये बात
Jharkhand Politics
झारखंड में SIR के तीसरे फेज का ऐलान, JMM-कांग्रेस ने किया विरोध, BJP ने कही ये बात
Ranchi Petrol Price
रांची में पेट्रोल 109 रुपए लीटर के पार, तेल की आग में सुलगी सूबे की सियासत
Ranchi Petrol Price
रांची में पेट्रोल 109 रुपए लीटर के पार, तेल की आग में सुलगी सूबे की सियासत
RJD MLA Rahul Kumar
'सोना निकालना है तो गुजरात में डलवाएं रेड', राजद विधायक का केंद्र सरकार पर तीखा हमला
Bihar News
बरगद...पीपल...बकैन जैसे बिहार में लगेंगे 5 करोड़ पेड़, 97 लाख पौधे लगाएंगी महिलाएं
Motihari News
'शादी का झांसा,गर्भपात और फिर सिगरेट से दागा',छात्रा ने सुनाई अफसर की खौफनाक दास्तां