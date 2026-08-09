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मधुबनी में रंगदारी और लूट का विरोध करने पर व्यवसायी को गोली मारी, तो शेखपुरा में खलासी ने की चालक की हत्या

Bihar Crime News: मधुबनी में रंगदारी और लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने व्यवसायी को गोली मार दी. वहीं, शेखपुरा में विवाद में खलासी ने ट्रक चालक की चाकू गोदकर हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 09, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:31 PM IST
मधुबनी में रंगदारी और लूट का विरोध करने पर व्यवसायी को गोली मारी, तो शेखपुरा में खलासी ने की चालक की हत्या
Image Credit: मधुबनी में अपराधियों ने व्यवसायी को गोली मारी, शेखपुरा में चालक की हत्या (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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