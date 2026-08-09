/मधुबनी में रंगदारी और लूट का विरोध करने पर व्यवसायी को गोली मारी, तो शेखपुरा में खलासी ने की चालक की हत्या

शेखपुरा में चाकू गोदकर चालक की हत्या

वहीं, शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र के बाईपास स्थित लाइन होटल के पास अज्ञात चालक की हत्या मामले में पुलिस ने चालक की पहचान कर ही है. साथ ही, हत्या में इस्तेमाल किए गए तेज धार हथियार को भी जब्त कर लिया है. इस संबंध में एसडीपीओ डॉ राकेश कुमार ने कहा कि चालक खलासी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद ट्रक में रखे तेज धार चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. इस मामले में SDPO डॉ राकेश कुमार ने कहा कि मृतक की पहचान मोतिहारी जिले के पिपरा कोठी थाना क्षेत्र के वधान गांव निवासी 30 वर्षीय लाल दीप शाह के रूप में की गई है.