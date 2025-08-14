भारत-नेपाल बॉर्डर होगा सील, हाई अलर्ट भी जारी, इसकी हो रही तैयारी, जानिए वजह

Indo-Nepal Border: स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर मधुबनी और नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों की चौकस रहने का निर्देश दिया गया है. बॉर्डर से आने-जाने वाले लोगों और वाहनों की सघन तलाशी की जा रही है. सीमा पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है साथ ही रात में नाइट विजन कैमरों का उपयोग किया जा रहा है.

संदिग्ध व्यक्तियों की सघन तलाशी

सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन और डॉग स्क्वॉयड की सहायता से वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की सघन तलाशी ले रही हैं. पहचान पत्र चेक करने के बाद ही सीमा में प्रवेश करने दिया जा रहा है. एसएसबी और एपीएफ जवानों ने सीमा पर संयुक्त पेट्रोलिंग की है, जिसमें तस्करी और अन्य असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.

सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, हर गतिविधि पर पैनी नजर

एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्र पहली स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. ऐसे में सुरक्षा को लेकर एहतियातन मधुबनी में हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है.

नेपाल-सीमा को सील करने की तैयारी

नेपाल-सीमा को सील करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. सीमावर्ती थानों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है. इन तैयारियों के साथ इंडो और नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

रिपोर्ट: इंदु भूषण

