Madhubani News: नेपाल में हिंसक प्रदर्शन से मधुबनी बॉर्डर पर हाई अलर्ट, बिहार पुलिस ने बढ़ाई चौकसी

नेपाल में बीते दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शन और आगजनी की घटनाओं ने हालात को पूरी तरह बेकाबू कर दिया है. उपद्रवियों द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं ने नेपाल प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. बताया जा रहा है कि स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि राजधानी काठमांडू में भी भारी उपद्रव देखने को मिला.

नेपाल में बिगड़ते हालात का सीधा असर भारत-नेपाल बॉर्डर पर भी देखा जा रहा है. बिहार के मधुबनी जिले से नेपाल की सीमा जुड़ी हुई है, जिसके चलते जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. एहतियातन मधुबनी बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है. सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों को अलर्ट पर रखा गया है और बॉर्डर से लगे थानों को भी कड़ी निगरानी बरतने का निर्देश दिया गया है.

मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार ने खुद स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने जयनगर थाना क्षेत्र के बेतोन्हा बॉर्डर पर बने चेक पोस्ट का निरीक्षण किया और जवानों को सतर्क रहने का निर्देश दिया. इस दौरान एसपी ने कहा कि नेपाल में प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और जिले के सभी संवेदनशील बॉर्डर पॉइंट पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं.

नेपाल के सिरहा जिले में, जो मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र से महज तीन किलोमीटर की दूरी पर है, प्रदर्शनकारियों ने उग्र प्रदर्शन किया. यह नजदीकी इलाके में हिंसा की घटनाओं के कारण प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी है. देर शाम एसपी ने खुद बॉर्डर पर पहुंचकर हालात का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नेपाल की राजधानी काठमांडू में हालात और भी गंभीर हो गए हैं. उपद्रवियों ने प्रधानमंत्री ओली के आवास को आग के हवाले कर दिया. बताया जा रहा है कि हालात बेकाबू होने के बाद पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है और उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिये सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है. हालांकि इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

इनपुट- बिंदु भूषण

