Madhubani News: गृह मंत्रालय के निर्देश पर मधुबनी में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती, झंझारपुर में पुलिस संग निकाला फ्लैग मार्च

गृह मंत्रालय के निर्देश पर मधुबनी जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की टीम पहुंची. आगामी पर्व-त्योहारों को देखते हुए झंझारपुर थाना क्षेत्र में RAF और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया. इस दौरान शहर की सड़कों पर सुरक्षा बलों की उपस्थिति से लोगों में भरोसा बढ़ा और शांति व्यवस्था का संदेश दिया गया.

फ्लैग मार्च से पहले झंझारपुर थाना परिसर में एक बैठक आयोजित हुई. इसमें RAF के अधिकारियों, स्थानीय पुलिस अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया. बटालियन के सहायक कमांडेंट अभिषेक कुमार ने कहा कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य आम जनता में विश्वास जगाना और उपद्रवियों को संदेश देना है कि कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा.

सहायक कमांडेंट ने बताया कि RAF का गठन पूरे राज्य में दंगा रोकने, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए किया गया है. उनका मुख्यालय आरा जिले में स्थित है. उन्होंने कहा कि RAF का मकसद हिंसा में शामिल लोगों को मारना नहीं बल्कि उपद्रव पर काबू पाना है. इसके लिए टीम के पास गैस गन, रबर बुलेट गन जैसे आधुनिक गैर-घातक हथियार उपलब्ध हैं.

झंझारपुर के डीएसपी सुबोध कुमार सिंह ने इस फ्लैग मार्च और बैठक को पुलिस और RAF के बीच बेहतर तालमेल का परिचायकता अभ्यास बताया. उन्होंने कहा कि पर्व-त्योहारों के समय छोटी-छोटी घटनाओं से तनाव का माहौल बन जाता है, ऐसे में संयुक्त अभ्यास से किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी मजबूत होती है.

फ्लैग मार्च और बैठक में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. इनमें राघवेंद्र सिंह, सुधीर राय, मुन्ना भंडारी, विजय राउत, सईद अंसारी और गंगा यादव जैसे कई गणमान्य व्यक्ति भी शामिल थे. लोगों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की और आशा जताई कि त्योहार शांति और सौहार्द के साथ संपन्न होंगे.

इनपुट- बिंदु भूषण

