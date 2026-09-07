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पत्नी का कुल्हाड़ी से पति ने काटा गला, मधुबनी पुलिस ने हत्या के आरोपी को पकड़ा

Madhubani News: मधुबनी में आपसी विवाद में पति ने कुल्हाड़ी से काटकर पत्नी की हत्या कर दी. घटना फुलपरास थाना के कोनार गांव की है. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 07, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:23 PM IST
पत्नी का कुल्हाड़ी से पति ने काटा गला, मधुबनी पुलिस ने हत्या के आरोपी को पकड़ा
Image Credit: मधुबनी में पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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