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घर में हो रही किच-किच कब जानलेवा हो जाए ये खुद को भी नहीं पता! पति-पत्नी में विवाद हुआ और मर्डर हो गया

Madhubani Crime News: मधुबनी में पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी. महिला की मौत से इलाके में सनसनी मच गई है. घटना झंझारपुर थाना के सिमरा गांव की है. आरोपी पति नीरज सदाय और ससुराल वाले फरार हैं.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 09, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:22 PM IST
घर में हो रही किच-किच कब जानलेवा हो जाए ये खुद को भी नहीं पता! पति-पत्नी में विवाद हुआ और मर्डर हो गया
Image Credit: मधुबनी में पारिवारिक विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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