/घर में हो रही किच-किच कब जानलेवा हो जाए ये खुद को भी नहीं पता! पति-पत्नी में विवाद हुआ और मर्डर हो गया

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Madhubani News: मधुबनी जिले के सिमरा पंचायत वार्ड 11 मुशहरी टोला में पति ने पत्नी की हत्या कर दी. यह सनसनीखेज मामला 9 जून, 2026 दिन मंगलवार को सामने आया है. आरोप है पति नीरज सदाय अपनी 22 वर्षीय पत्नी रिंकी देवी की गला दबाकर हत्या कर दी है. मृतिका की एक लड़का भी है.
घटना की सूचना मिलते ही झंझारपुर थाना पुलिस और एसडीपीओ सुबोध कुमार सिन्हा मौके पर पहुंचे. पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी पति नीरज सदाय और परिवार के अन्य सदस्य घर से फरार हो गए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया. प्रारंभिक जांच में गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है.
थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लैब एफएसएल की टीम को सूचना दे दी गई है. टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाएगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL जांच के बाद ही मौत के सही कारण स्पष्ट हो पायेगा. पुलिस घरेलू विवाद और अन्य संभावित कारणों की जांच कर रही है.
आरोपी पति नीरज सदाय की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. घटना के बाद मुशहरी टोला में तनाव का माहौल है. बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए थे. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है.
एसडीपीओ सुबोध कुमार सिन्हा ने कहा कि मामले की हर बिंदु पर बारीकी से जांच की जा रही है. दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जांच में सहयोग करें.
रिपोर्ट: बिंदु भूषण