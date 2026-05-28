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The Burning Train: मधुबनी स्टेशन पर खड़ी जयनगर–उधना एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, जनरल बोगी जलकर राख

Madhubani Train Fire: मधुबनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर खड़ी जयनगर-उधना एक्सप्रेस में अचानक से भीषण आग भड़क उठी. इस घटना के बाद यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों में दहशत का माहौल बन गया.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 28, 2026, 09:49 AM IST

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जयनगर–उधना एक्सप्रेस में लगी भीषण आग
जयनगर–उधना एक्सप्रेस में लगी भीषण आग

Jaynagar-Udhna Express Massive Fire: मधुबनी रेलवे स्टेशन पर आज (गुरुवार, 28 मई) की सुबह-सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर खड़ी जयनगर-उधना एक्सप्रेस में अचानक से भीषण आग भड़क उठी. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी बोगी लपटों की चपेट में आ गई और स्टेशन परिसर में धुएं का घना गुबार फैल गया. घटना के बाद यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों में दहशत का माहौल बन गया.

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