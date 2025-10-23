Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2972000
Zee Bihar JharkhandBH madhubani

Kushinagar Road Accident: जयपुर से मधुबनी आ रही बस कुशीनगर में अनियंत्रित होकर पलटी, 24 यात्री घायल

Kushinagar Road Accident: छठ महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से होने जा रही है. बाहरी राज्यों में रहने वाले लोग अपने परिवार के साथ छठ मनाने के लिए वापस बिहार आ रहे हैं. इस कारण से ट्रेनों और बसों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 23, 2025, 10:59 AM IST

Trending Photos

दुर्घटनाग्रस्त बस
दुर्घटनाग्रस्त बस

Bihar Bus Accident In Kushinagar: राजस्थान के जयपुर से बिहार के मधुबनी आ रही एक यात्री बस यूपी के कुशीनगर में बड़े हादसे का शिकार हो गई. कुशीनगर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई. जानकारी के मुताबिक, यह हादसा बिहार बॉर्डर से महज 500 मीटर पहले सलेमगढ़ फोरलेन पर बहादुरपुर चौकी के पास हुआ. इस हादसे में करीब 24 यात्री घायल हुए हैं. घायलों को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दो यात्रियों की हालत काफी गभीर बताई जा रही है. घायल यात्रियों ने बताया कि बस में क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बिठाया गया था. इस कारण से बस अनियंत्रित होकर पलट गई. जब बस पलटी तो लोग बस के अंदर ही फंस गए और बाहर नहीं निकल पा रहे थे.

बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने के दौरान ड्राइवर ने बस का कंट्रोल खो दिया और अचानक बस डिवाइडर से टकरा कर पलट गई. बस पलटते ही चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंच कर मदद करनी शुरू की और पुलिस को फोन किया गया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीयों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. बस में फंसे लोगों को बाहर निकालकर तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दो लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है.

ये भी पढ़ें- 'धैर्य रखें, ट्रेनों की कमी नहीं', छठ पूजा की भीड़ के बीच रेल राज्य मंत्री का दावा

Add Zee News as a Preferred Source

हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस-प्रशासन के तमाम आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों से उनका हालचाल लिया. एसडीए आकांक्षा मिश्रा ने दुर्घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया. उन्होंने अस्पताल में भी घायलों का हालचाल लिया. पुलिस घायलों के परिवारजनों को सूचना देने का काम किया.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Kushinagar Accidentroad accident

Trending news

Bihar chhath puja 2025
छठ में उगते और डूबते सूर्य की क्यों होती पूजा? जानें इसके पीछे की पौराणिक मान्यता
bihar chunav 2025
'मैं डेढ़ साल से...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आक्रामक चुनाव प्रचार
Sitamarhi News
बिहार चुनाव से पहले चर्चा में आया 'सिग्मा गैंग', 'D कंपनी' की तर्ज पर करता था काम!
bihar chunav 2025
कौन हैं विनोद सिंह गुंजियाल? बिहार चुनाव 2025 के लिए इन्हें बनाया गया CEO
Bihar News
बेलगाम ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचला, 1 की मौत, एक की हालात नाजुक
bihar chunav 2025
...तो INDIA में CM चेहरे को लेकर फंसा था पेंच, आज हो सकता है ऐलान
Kushinagar Accident
जयपुर से मधुबनी आ रही बस कुशीनगर में अनियंत्रित होकर पलटी, 24 यात्री घायल
Bihar News
Samastipur Road Accident: तेज रफ्तार हाईवा का तांडव, दो जिगरी दोस्तों की मौत
Jharkhand news
झारखंड में पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई,प्रिंस खान-सुजीत गिरोह के 5 अपराधी अरेस्ट
chhath puja 2025
'धैर्य रखें, ट्रेनों की कमी नहीं', छठ पूजा की भीड़ के बीच रेल राज्य मंत्री का दावा