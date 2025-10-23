Kushinagar Road Accident: जयपुर से मधुबनी आ रही बस कुशीनगर में अनियंत्रित होकर पलटी, 24 यात्री घायल

Bihar Bus Accident In Kushinagar: राजस्थान के जयपुर से बिहार के मधुबनी आ रही एक यात्री बस यूपी के कुशीनगर में बड़े हादसे का शिकार हो गई. कुशीनगर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई. जानकारी के मुताबिक, यह हादसा बिहार बॉर्डर से महज 500 मीटर पहले सलेमगढ़ फोरलेन पर बहादुरपुर चौकी के पास हुआ. इस हादसे में करीब 24 यात्री घायल हुए हैं. घायलों को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दो यात्रियों की हालत काफी गभीर बताई जा रही है. घायल यात्रियों ने बताया कि बस में क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बिठाया गया था. इस कारण से बस अनियंत्रित होकर पलट गई. जब बस पलटी तो लोग बस के अंदर ही फंस गए और बाहर नहीं निकल पा रहे थे.

बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने के दौरान ड्राइवर ने बस का कंट्रोल खो दिया और अचानक बस डिवाइडर से टकरा कर पलट गई. बस पलटते ही चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंच कर मदद करनी शुरू की और पुलिस को फोन किया गया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीयों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. बस में फंसे लोगों को बाहर निकालकर तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दो लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है.

हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस-प्रशासन के तमाम आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों से उनका हालचाल लिया. एसडीए आकांक्षा मिश्रा ने दुर्घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया. उन्होंने अस्पताल में भी घायलों का हालचाल लिया. पुलिस घायलों के परिवारजनों को सूचना देने का काम किया.

