वकील अनीता झा की 'कार वाली वकालत': बार एसोसिएशन ने डीएम को सौंपी रिपोर्ट; कहा- उन्होंने ली है कोर्ट न आने की कसम

Madhubani News: पिछले कुछ समय से एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक महिला वकील अनीता झा पिछले 13 सालों से अपनी कार में बैठकर ही वकालत की प्रैक्टिस कर रही हैं. इसको लेकर मधुबनी जिला बार एसोसिएशन पर भेदभाव के आरोप भी लगे थे, लेकिन अब एसोसिएशन की ओर से इस बात का खंडन किया गया है.

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार, मधुबनी जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वासुदेव झा ने कहा कि चैंबर के आवंटन का मामला उपलब्धता पर निर्भर था और इसका कोर्ट परिसर में लिंगभेद और अपमान से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के सदस्यों ने मधुबनी के जिला मजिस्ट्रेट (DM) आनंद शर्मा से मुलाकात की, जिन्होंने इस मुद्दे की जांच करने का आश्वासन दिया है.

एसोसएिशन के अध्यक्ष वासुदेव ने कहा कि उनके लिए एक सीट आवंटित है, लेकिन वह कभी वहां नहीं बैठतीं. उन्होंने यह भी कहा कि मामला बहुत पुराना है और अब हर वकील के लिए एक मेज और कुर्सी है. यहां सभी के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. अब, जगह की कमी के कारण कोर्ट भी यहां से शिफ्ट होने वाला है. फिलहाल, हमारे सबसे सीनियर वकील बिना चैंबर के बैठते हैं. मैंने पांच बार चुनाव जीता है. दो बार सचिव, दो बार अध्यक्ष और एक बार उपाध्यक्ष के रूप में काम किया है, फिर भी हम अपने वकीलों के साथ हॉल में बैठते हैं क्योंकि मेरे पास चैंबर नहीं है.

इससे पहले अधिवक्ता अनीता झा ने दावा किया था कि उन्होंने 2011 में कोर्ट परिसर में महिलाओं के लिए वर्कस्पेस के लिए पहली बार अनुरोध किया था. उन्होंने अनुरोध के साथ यह भी कहा था कि महिला वकीलों के पास एक चैंबर होना चाहिए क्योंकि वे भी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कोर्टरूम में लगातार काम करती हैं.

हालांकि, वासुदेव ने कहा कि पुरुष वकीलों के हॉल के बगल में महिला वकीलों के लिए एक हॉल है जो उस समय उनके आवेदन पर बनाया गया था, जहां अब 30 से 35 महिला वकील बैठती हैं, लेकिन वह वहां नहीं बैठतीं और यह मुद्दा पहले भी उठाया गया था.

उन्होंने कहा कि हॉल में अनीता जी के लिए भी एक मेज और कुर्सी है. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पिछले 20 जनवरी को इस बाबत एक मीटिंग बुलाई गई थी. उन्होंने कहा कि हमने कलेक्टर को सारी जानकारी दे दी है और उन्हें इस मामले को देखने के लिए भी आग्रह किया है. हमारे पास चैंबर बनाने की जगह नहीं है, पैसे नहीं हैं. हमने डीएम को यह भी बताया कि ऊपर जगह है, और अगर वह चाहें तो वहां बना सकते हैं. उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि वह उपलब्ध जगह में खासकर महिलाओं के लिए चैंबर बनवाएंगे.

मधुबनी बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी शिवनाथ चौधरी ने कहा कि अनीता को पहले ही एक सीट अलॉट की जा चुकी थी, लेकिन वह वहां नहीं बैठीं क्योंकि उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कसम खाई है कि वह कोर्ट कंपाउंड में नहीं जाएंगी. चौधरी ने कहा कि यह उनकी मर्जी है. हमारे लिए हर किसी को चैंबर अलॉट करना संभव नहीं है. हर किसी के लिए चैंबर नहीं हो सकता.

उन्होंने कहा कि अनीता जी के चैंबर के अनुरोध के बारे में कोई डॉक्यूमेंट नहीं हैं. 2013 में जो भी लोग थे, उनके पास वे डॉक्यूमेंट होंगे. हां, उन्होंने अपने चैंबर के लिए DM और हाई कोर्ट को ज़रूर लिखा था. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज को बताया गया कि आप उन्हें सिविल कोर्ट परिसर में एक चैंबर दे सकते हैं. हमें किसी से कोई निर्देश या आदेश नहीं मिला.

चौधरी ने दावा किया कि अपमान का आरोप पूरी तरह गलत और मनगढ़ंत है. चौधरी ने आगे कहा, “मैं 2023 में सेक्रेटरी बना. वह भी मेरी समर्थक थीं. वह अभी भी मेरा समर्थन करती हैं. वह वोट देने नहीं आईं, लेकिन जब मैं फिर से सेक्रेटरी बना, तो उन्होंने भी मेरा समर्थन किया. उसके बाद, मैंने व्यक्तिगत रूप से अनीता जी से कोर्ट कंपाउंड में आकर बैठने का अनुरोध किया. मैं आपको जगह दूंगा, लेकिन वह नहीं आईं.”

