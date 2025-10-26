22 साल पहले छोड़ दिया था घर, अब मां-बाप से मिला तो चौंक गया... मधुबनी का हैरान कर देने वाला मामला!

Madhubani News: बचपन में सभी अपने माता पिता से डांट सुनते है और बच्चो के दिल को आहत पहुंचता है. लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चा ठीक हो जाता है पर मधुबनी में एक अजीब घटना हुई. यहां एक बच्चा अपने पिता के डांट से इतना ज्यादा नाराज हो गया कि वह एक बार मिलने के बाद दौबारा घर छोड़ कर भाग गया.
Madhubani News: बिहार के मधुबनी जिले से एक विचित्र मामला सामने रहा है. यहां एक बच्चा अपने पिता की डांट सुनकर बचपन में घर से भाग गया था, जो करीब 22 वर्ष बाद जाकर मिला. यह मामला हरखाली प्रखंड के पहरा गांव का है. युवक के मिलने से परिवार वालों में खुशी का माहौल है. युवक की पहचान रामचंद्र ठाकुर के 37 वर्षीय पुत्र पप्पू ठाकुर के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक युवक की जन्म तिथि एक जनवरी 1988 है.
आपको बता दे कि युवक जब 12 वर्ष की आयु का था. तब वह अपने घर से पिता की डांट से नाराज होकर भाग गया था. कुछ दिन बाद पता चलने पर परिजन उसे दिल्ली के अनाथालय से घर वापस ले आए थे. लेकिन दो वर्ष बाद युवक फिर घर से गायब हो गया. इसके बाद परिजनों को उसकी जानकारी नहीं मिली. युवक लगातार असम, दिल्ली, कोलकाता, हरियाणा सहित कई प्रदेशों में भटकता रहा. दो वर्ष पूर्व पटना स्थित भारत ज्ञान विज्ञान समिति बिहार के रिकवरी शेल्टर वालों को युवक गांधी मैदान में बीमार अवस्था मे सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला. युवक की मानसिक स्थिति ठीक नही थी. अपने बारे मे कुछ भी बताने लायक नही था.
रिकवरी शेल्टर इंचार्ज मुरलीधर व फील्ड कोऑर्डिनेटर अशर्फी सदा ने करीब दो वर्षों तक पटना के पीएमसीएच में युवक का इलाज कराया. इलाज के उपरांत शेल्टर वालों ने अपने तरीके से युवक के साथ काउंसलिंग की. काउंसलिंग में युवक ने अपने संबंध में जानकारी दी फिर रिकवरी शेल्टर वालों ने उसके गांव पहुंचकर युवक को उसके माता पिता को सौंप दिया. युवक के लौटने से माता गंभीरा देवी, बहन पुतुल देवी, दादा कुम्मर ठाकुर, रामाधीन ठाकुर, देवनारायण ठाकुर, रामप्रकाश ठाकुर, दादी गीता देवी व ग्रामीण मो रेजा बाबू समेत पूरे गांव में हर्ष का माहौल है.
