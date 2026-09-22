/मधुबनी में 6 साल के मासूम की हत्या, बोरी में बंद कर गड्ढे में छिपाया शव, मामी गिरफ्तार

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Madhubani Crime News: मधुबनी से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 6 वर्षीय बच्चे की हत्या कर शव को बोरी में बंद कर गड्ढे में छिपा दिया गया. मृतक बालक की मामी पर हत्या का आरोप लगा है. घटना बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अकौर गांव की है. मृतक की पहचान दुर्गापट्टी गांव निवासी अमन भंडारी के पुत्र सुशांत कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि बच्चा अपने माता-पिता के साथ कुछ दिन पहले पूजा देखने के लिए ननिहाल आया था.
बोरी में बंद मिला मासूम का शव
जानकारी के अनुसार, घटना के दिन बच्चा दोपहर में परिवार के सभी सदस्यों के साथ था. दोपहर में खाना खाने के बाद घर के लोग सोने चले गए. कुछ देर बाद जब बच्चे की तलाश की गई, तो वह कहीं नहीं मिला. इसके बाद परिजन और ग्रामीणों ने मिलकर बच्चे की खोजबीन शुरू की. काफी तलाश करने के बाद शाम को बच्चे के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. बच्चा पास के ही एक गड्ढे में बोरी के अंदर बंद मिला. उस समय उसकी मौत हो चुकी थी.
मामी पर हत्या का आरोप
घटना के बाद मृतक के परिजनों ने बच्चे की मामी पर हत्या का आरोप लगाया है. घटना की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी थानाध्यक्ष अनुप कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी. घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. मासूम बच्चे की हत्या की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
हत्या की वजह अब भी स्पष्ट नहीं
फिलहाल हत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है. पुलिस घटना के पीछे की वजह और हत्या से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. वहीं, बच्चे की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है. परिजन इस घटना से सदमे में हैं और मामले में आगे की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं.
रिपोर्ट: बिंदु भूषण