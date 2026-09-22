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मधुबनी में 6 साल के मासूम की हत्या, बोरी में बंद कर गड्ढे में छिपाया शव, मामी गिरफ्तार

Madhubani Crime News: मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अकौर गांव में 6 वर्षीय बच्चे की हत्या कर शव को बोरी में बंद कर गड्ढे में छिपाने का मामला सामने आया है. मृतक के परिजनों ने मामी पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 22, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 06:11 AM IST
मधुबनी में 6 साल के मासूम की हत्या, बोरी में बंद कर गड्ढे में छिपाया शव, मामी गिरफ्तार
Image Credit: मधुबनी में 6 साल के मासूम की हत्या, बोरी में बंद कर गड्ढे में छिपाया शव (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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