/मधुबनी में 6 साल के मासूम की हत्या, बोरी में बंद कर गड्ढे में छिपाया शव, मामी गिरफ्तार

बोरी में बंद मिला मासूम का शव

जानकारी के अनुसार, घटना के दिन बच्चा दोपहर में परिवार के सभी सदस्यों के साथ था. दोपहर में खाना खाने के बाद घर के लोग सोने चले गए. कुछ देर बाद जब बच्चे की तलाश की गई, तो वह कहीं नहीं मिला. इसके बाद परिजन और ग्रामीणों ने मिलकर बच्चे की खोजबीन शुरू की. काफी तलाश करने के बाद शाम को बच्चे के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. बच्चा पास के ही एक गड्ढे में बोरी के अंदर बंद मिला. उस समय उसकी मौत हो चुकी थी.