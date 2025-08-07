Madhubani Vidhan Sabha Seat: मधुबनी में RJD के समीर महासेठ लगाएंगे जीत की हैट्रिक या BJP रोक देगी विजय रथ, देखें समीकरण

Madhubani Assembly Seat Profile: मधुबनी जिला को 1972 में दरभंगा जिला को तोड़कर गठन किया गया था. यह जिला 5 अनुमंडल और 21 ब्लाक में बंटा हुआ है. यह क्षेत्र मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है. मधुबनी की पहचान सिर्फ चित्रकला तक सीमित नहीं है. यह सौराठ के अनोखे दूल्हा मेले के लिए भी प्रसिद्ध है, जो शहर से लगभग छह किलोमीटर दूर 22 एकड़ के आम के बाग में आयोजित होता है. इस बाग में हजारों मैथिल ब्राह्मण एकत्र होते हैं, जहां परिवार आपस में बातचीत कर तय विवाह करते हैं. दुल्हन पक्ष घर लौटता है, और दूल्हा अपनी बारात के साथ जाता है. यह अनूठी परंपरा पिछले सात सौ वर्षों से चली आ रही है. मधुबनी जिले में कुल 10 विधानसभा सीटों में मधुबनी विधानसभा सीट भी शामिल है.

सियासी इतिहास

1951 में मधुबनी विधानसभा सीट अस्तित्व में आई थी. उस चुनाव में कांग्रेस के हरिनाथ मिश्रा को जीत हासिल हुई थी. वहीं 1957 में मधुबनी सीट पर हुए चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट राम कृष्ण महतो को जीत हासिल हुई थी. अब तक हुए 17 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और भाजपा ने चार-चार बार जीत दर्ज की है. कांग्रेस ने आखिरी बार 1985 में यह सीट जीती थी. वहीं बीजेपी का कमल आखिरी बार 2010 में खिला था. 2015 और 2020 में राजद के समीर कुमार महासेठ ने जीत हासिल की है. 2020 में एनडीए में यह सीट वीआईपी के खाते में आई थी. वीआईपी के सुमन कुमार महासेठ को राजद के समीर कुमार महासेठ ने हरा दिया था.

जातीय समीकरण

इस सीट पर यादव, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं. इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई को प्रशांत किशोर की जन सुराज त्रिकोणीय बना सकती है. अब चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि इस बार के चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा.

