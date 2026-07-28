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मधुबनी: निजी नर्सिंग होम में महिला मरीज की मौत से भड़के परिजन, जमकर काटा हंगामा

Madhubani News: मधुबनी के नगर थाना के निधि चौक के पास स्थित अवतार हॉस्पिटल में उस वक्त भारी बवाल हो गया, जब अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज की मौत हो गई. मरीज की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल में जमकर बवाल काटा.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 28, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:22 AM IST
मधुबनी: निजी नर्सिंग होम में महिला मरीज की मौत से भड़के परिजन, जमकर काटा हंगामा
Image Credit: मधुबनी: निजी नर्सिंग होम में महिला मरीज की मौत से भड़के परिजन (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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