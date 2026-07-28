/मधुबनी: निजी नर्सिंग होम में महिला मरीज की मौत से भड़के परिजन, जमकर काटा हंगामा

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मधुबनी के नगर थाना के निधि चौक के पास स्थित अवतार हॉस्पिटल में उस वक्त भारी बवाल हो गया, जब अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज की मौत हो गई. मृतका की पहचान राजनगर थाना के मेरन गांव निवासी इंदु देवी के रूप में हुई है. मृतका के परिजनों ने बताया महिला का कमर के नीचे की हड्डी में फैक्चर था, जिसके इलाज के लिए उसे अवतार अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परिजनों का आरोप है कि महिला के पास आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अस्पताल प्रशासन ने बिल बनाकर लाखों रुपये वसूल लिए.
परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने मरीज को आईसीयू में भर्ती करके अपना बिल बनाया. दवाई के नाम पर भी खूब पैसा वसूला गया. इसके बाद उनसे कहा गया कि हार्ट अटैक से मरीज की मौत हो गई. मरीज की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल में जमकर बवाल काटा. पीड़ित परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया. अस्पताल के कर्मी ने हमला कर दिया, जिसमें मृतक मरीज के परिजन घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला को शांत कराया. हालांकि, अस्पताल के एचआर ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि मरीज के परिजन आईसीयू में घुस गए थे तो उन्हें रोका गया.
मृतका के परिजनों ने बताया कि अस्पताल कर्मी की ओर से आईसीयू में महिला का वीडियो बनाया जा रहा था. वीडियो बनाने का विरोध किया गया तो कर्मी ने मारपीट की. फिलहाल, पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. महिला की मौत से परिजनों में अवतार अस्पताल प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखा गया.
रिपोर्ट- बिंदु भूषण
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