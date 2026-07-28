/मधुबनी: निजी नर्सिंग होम में महिला मरीज की मौत से भड़के परिजन, जमकर काटा हंगामा

परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने मरीज को आईसीयू में भर्ती करके अपना बिल बनाया. दवाई के नाम पर भी खूब पैसा वसूला गया. इसके बाद उनसे कहा गया कि हार्ट अटैक से मरीज की मौत हो गई. मरीज की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल में जमकर बवाल काटा. पीड़ित परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया. अस्पताल के कर्मी ने हमला कर दिया, जिसमें मृतक मरीज के परिजन घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला को शांत कराया. हालांकि, अस्पताल के एचआर ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि मरीज के परिजन आईसीयू में घुस गए थे तो उन्हें रोका गया.