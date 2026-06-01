Madhubani News: बेनीपट्टी में प्रसूता की मौत पर अवैध क्लिनिक में हंगामा, DSP अमित कुमार ने संभाली कमान

Madhubani News: बिहार के मधुबनी जिला के बेनीपट्टी अनुमंडल रोड स्थित एक निजी क्लिनिक में ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया. मृतका के परिजनों ने क्लिनिक पर जमकर हंगामा किया. हंगामा बढ़ता देख अस्पताल प्रबंधन ने मुख्य गेट में ताला लगा दिया. अस्पताल में तालाबंदी होने के बाद आक्रोशित लोगों ने और अधिक बवाल काटना शुरू कर दिया, जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई.

मृतका की पहचान खिरहर थाना क्षेत्र के सोनई गांव निवासी काजल देवी के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, काजल देवी को प्रसव के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया था. आरोप है कि उस समय डॉक्टर राम उद्गार अस्पताल में मौजूद नहीं थे और उनकी पत्नी समेत अन्य लोगों द्वारा सिजेरियन ऑपरेशन किया गया. परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान नस कट जाने से मरीज को अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा, जिससे उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई.

ये भी पढ़ें: जहानाबाद में जी मडिया की खबर का असर: 'तमंचे पर डिस्को' करने वाला सुधीर गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे दरभंगा रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. महिला की मौत के बाद परिजन शव लेकर वापस निजी अस्पताल पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया. सूचना मिलते ही बेनीपट्टी थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया. साथ ही आवेदन देने और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की बात कही.

हालांकि शुरुआत में परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और एंबुलेंस से शव निकालकर अस्पताल के गेट पर रख दिया. स्थिति अनियंत्रित होती देख DSP अमित कुमार ने आसपास के थानों की पुलिस को भी मौके पर बुलाया. काफी मशक्कत और समझाने-बुझाने के बाद परिजन शांत हुए, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेजा गया.

रिपोर्ट: बिंदु भूषण