/मधुबनी बॉर्डर पर SSB की बड़ी कार्रवाई: 840 बोतल नेपाली शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

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Madhubani News: बिहार के मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र में पुलिस और SSB की संयुक्त कार्रवाई में दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. उनके कब्जे से 840 बोतल नेपाली शराब और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही दो बाइक जब्त की गई हैं. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पतौना थाना क्षेत्र के बेलौंजा गांव निवासी संजय यादव और अरेर थाना क्षेत्र के नवकरही गांव निवासी मनीष मंडल के रूप में हुई है.
जानकारी के अनुसार, दोनों आरोपी नेपाल से दुबही के रास्ते दो अलग-अलग बाइक पर शराब की खेप लेकर भारत की ओर आ रहे थे. वे खादी भंडार चौक के रास्ते आगे बढ़ रहे थे. इसी दौरान जानकीनगर बॉर्डर पर तैनात SSB जवानों की नजर उन पर पड़ी. जवानों को देखते ही दोनों बाइक मोड़कर भागने लगे, लेकिन SSB ने उनका पीछा कर कुछ ही दूरी पर दोनों को पकड़ लिया.
तलाशी लेने पर दोनों बाइकों से कुल 840 बोतल नेपाली शराब बरामद हुई. इसके बाद SSB ने शराब और दोनों बाइकों को जब्त कर लिया. पूछताछ में गिरफ्तार संजय यादव और मनीष मंडल ने बताया कि वे यह शराब लोहा सिंह नामक व्यक्ति तक पहुंचाने जा रहे थे. इसके बदले उन्हें 400 रुपये मेहनताना मिलने वाला था.
SSB ने दोनों आरोपियों, जब्त शराब और दोनों बाइकों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए बासोपट्टी थाना पुलिस के हवाले कर दिया. थाना पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और शराब तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है.
रिपोर्ट: बिंदु भूषण