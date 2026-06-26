/मधुबनी बॉर्डर पर SSB की बड़ी कार्रवाई: 840 बोतल नेपाली शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Madhubani News: बिहार के मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र में पुलिस और SSB की संयुक्त कार्रवाई में दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. उनके कब्जे से 840 बोतल नेपाली शराब और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही दो बाइक जब्त की गई हैं. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पतौना थाना क्षेत्र के बेलौंजा गांव निवासी संजय यादव और अरेर थाना क्षेत्र के नवकरही गांव निवासी मनीष मंडल के रूप में हुई है.