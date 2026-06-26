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मधुबनी बॉर्डर पर SSB की बड़ी कार्रवाई: 840 बोतल नेपाली शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Madhubani News: मधुबनी के बासोपट्टी थाना क्षेत्र में पुलिस और SSB की संयुक्त कार्रवाई में 840 बोतल नेपाली शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया. तस्करी में इस्तेमाल दो बाइक भी जब्त की गई हैं.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 26, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:44 PM IST
मधुबनी बॉर्डर पर SSB की बड़ी कार्रवाई: 840 बोतल नेपाली शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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