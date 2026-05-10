Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3211771
Zee Bihar JharkhandBH madhubani

मधुबनी की घूसखोर BEO: हस्ताक्षर के ₹300 लेती हैं रजीना खातून! वीडियो वायरल

Madhubani BEO Bribe: मधुबनी में BEO मरजीना खातून का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो घूस लेती नजर आ रही है. वहीं, BEO ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 10, 2026, 02:37 PM IST

Trending Photos

मधुबनी की घूसखोर BEO!
मधुबनी की घूसखोर BEO!

Madhubani BEO Bribe: मधुबनी में एक BEO (ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) को रिश्वत लेते हुए दिखाने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में मधेपुर की ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मरजीना खातून नजर आ रही हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने कक्षा 9 के उन छात्रों के दाखिले के आवेदनों पर हस्ताक्षर करने के बदले पैसे की मांग की और पैसे लिए, जो अपने निर्धारित कैचमेंट एरिया (क्षेत्र) से बाहर के स्कूलों में दाखिला लेना चाहते थे. हालांकि Zee Media इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो ब्लॉक मुख्यालय परिसर के अंदर स्थित सरकारी आवासीय क्वार्टर का है.

वीडियो में BEO छात्र से 300 रुपया खुदरा कराकर देने की बात कहती है. इसके बाद छात्र BEO से पूछते हैं कि यह पैसा किसलिए है. जवाब में BEO उनके पेपर्स लौटाने का जिक्र करती हैं. BEO को अपने हाथ में पैसे पकड़े हुए देखा जा सकता है. छात्रों ने BEO को उनके हस्ताक्षर के लिए एक आवेदन सौंपा था. हालांकि, BEO ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है.

यह भी पढ़ें: बिहारः 10 MLC सीटों पर जल्द होगा चुनाव, JDU की 4, BJP-RJD की 2-2 सीटें हो रहीं खाली

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि BEO (ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) अपने घर से भी सरकारी काम-काज करती हैं. इसी सिलसिले में करीब एक दर्जन छात्रों का एक समूह अपने काम के सिलसिले में उनके घर गया. उन्होंने पैसे की मांग और पैसों के लेन-देन का एक वीडियो बनाया, जिसे बाद में ऑनलाइन वायरल कर दिया गया. यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. बहरहाल, इस वीडियो के फैलने से शिक्षा विभाग में भारी हड़कंप मच गया है.

TAGS

Madhubani NewsBEO Rajina Khatoon

Trending news

Madhubani News
मधुबनी की घूसखोर BEO: हस्ताक्षर के ₹300 लेती हैं रजीना खातून! वीडियो वायरल
Bihar MLC Chunav 2026
बिहारः 10 MLC सीटों पर जल्द होगा चुनाव, JDU की 4, BJP-RJD की 2-2 सीटें हो रहीं खाली
 Bihar News
तिरहुत प्रमंडल में निजी स्कूलों की मनमानी पर बड़ा एक्शन: 312 स्कूलों को नोटिस
Bihar SAP Recruitment 2026
रिटायर जवानों को फिर मिलेगा वर्दी पहनने का मौका! 15,821 पदों पर निकाली SAP की भर्ती
Menhole Amblulance in Patna
पटना वालों 155304 नंबर नोट कर लें, नगर निगम ने शुरू की 'मैनहोल एम्बुलेंस', जानें...
Jamui News
जमुई में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन: एक ही दिन में हजारों विवादों का निपटारा
Samastipur News
6 महीने की मजदूरी ही मांगी थी मालिक, आपने ट्रैक्टर से कुचलवा दिया! परिवार का आरोप
human trafficking syndicate
बच गए नहीं तो हो जाता 21 बच्चों का धर्म परिवर्तन! मोतिहारी में ऐसे बेनकाब हुआ तस्कर
Somnath temple
विध्वंस से सृजन की यात्रा: नए भारत की सांस्कृतिक चेतना का उदय है सोमनाथ मंदिर
Patna Weather
Bad Mausam: 52 साल में पहली बार बंद हुआ पटना चिड़ियाघर, जानिए आखिर क्या है वजह?