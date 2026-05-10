मधुबनी की घूसखोर BEO: हस्ताक्षर के ₹300 लेती हैं रजीना खातून! वीडियो वायरल

Madhubani BEO Bribe: मधुबनी में BEO मरजीना खातून का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो घूस लेती नजर आ रही है. वहीं, BEO ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है.
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Madhubani BEO Bribe: मधुबनी में एक BEO (ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) को रिश्वत लेते हुए दिखाने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में मधेपुर की ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मरजीना खातून नजर आ रही हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने कक्षा 9 के उन छात्रों के दाखिले के आवेदनों पर हस्ताक्षर करने के बदले पैसे की मांग की और पैसे लिए, जो अपने निर्धारित कैचमेंट एरिया (क्षेत्र) से बाहर के स्कूलों में दाखिला लेना चाहते थे. हालांकि Zee Media इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो ब्लॉक मुख्यालय परिसर के अंदर स्थित सरकारी आवासीय क्वार्टर का है.
वीडियो में BEO छात्र से 300 रुपया खुदरा कराकर देने की बात कहती है. इसके बाद छात्र BEO से पूछते हैं कि यह पैसा किसलिए है. जवाब में BEO उनके पेपर्स लौटाने का जिक्र करती हैं. BEO को अपने हाथ में पैसे पकड़े हुए देखा जा सकता है. छात्रों ने BEO को उनके हस्ताक्षर के लिए एक आवेदन सौंपा था. हालांकि, BEO ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है.
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बताया जा रहा है कि BEO (ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) अपने घर से भी सरकारी काम-काज करती हैं. इसी सिलसिले में करीब एक दर्जन छात्रों का एक समूह अपने काम के सिलसिले में उनके घर गया. उन्होंने पैसे की मांग और पैसों के लेन-देन का एक वीडियो बनाया, जिसे बाद में ऑनलाइन वायरल कर दिया गया. यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. बहरहाल, इस वीडियो के फैलने से शिक्षा विभाग में भारी हड़कंप मच गया है.