Madhubani: रात के अंधेरे में घर में घुसे और करने लगे लूटपाट, जैसे युवक की टूटी नींद, उसे मार दी गोली

Madhubani Crime News: मधुबनी में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं. रात में अपराधियों ने एक युवक के घर में घुसकर गोली मार दी. घटना खजौली थाना के महुआ गांव की है. चुनाव समाप्त होते ही मर्डर की घटना ने चिंता में डाल दिया है.
Madhubani Crime: मधुबनी से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. मामले में परिजनों का कहना है कि तीन अपराधी घर में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे थे, इसी दौरान दंपत्ति की नींद खुली तो अपराधियों ने उन्हें पकड़ लिया और गोली मारकर हत्या कर दी.
मृत व्यक्ति का नाम मदन यादव है. घटना खजौली थाना के महुआ एकडारा गांव की है. परिजनों की माने तो देर रात तीन अपराधी घर में घुसकर लूटपाट कर रहे थे, तभी घर मे सोए दंपति की निंद टूट गई और मदन यादव ने एक अपराधी को दबोच लिया, जिसके बाद अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग कर दी. गोली लगने से मदन वहीं ढेर हो गए. अपराधी भागने लगा तो घर के लोगों ने एक बदमाश को दबोच लिया. फायरिंग की आवाज पर आसपास के लोग पहुंचे और जख्मी मदन यादव को अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों में मृत घोषित कर दिया.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अपराधी की पहचान सुक्की गांव निवासी दिव्यांशु पासवान के तौर पर हुई है. पुलिस ने एक पिस्तौल और बाइक बरामद किया है. पुलिस अन्य फरार अपराधी छपराढ़ी गांव निवासी अमरजीत यादव और सूरज यादव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि पैसे के लेनदेन को लेकर वारदात हुई है.
रिपोर्ट: बिंदु भूषण