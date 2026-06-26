/चाय बनाने रसोई में गई पत्नी, पीछे से चोरों ने उड़ाए 50 लाख रुपए के गहने, मधुबनी में दिनदहाड़े चोरी से दहशत

राज्य चुनें
Madhubani News: मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के उछाल गांव में दिनदहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. चोरों ने उछाल गांव निवासी राहुल कुमार सिंह के घर में घुसकर करीब 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के जेवरात चोरी कर लिए. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पीड़ित राहुल कुमार सिंह ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे चोर घर में घुस आए. उनकी पत्नी चाय बनाने के लिए रसोई में गई थीं.
कुछ देर बाद जब वह कमरे में लौटीं तो घर का सामान बिखरा हुआ मिला और गोदरेज की अलमारी टूटी हुई थी. अलमारी में रखे सभी कीमती जेवरात गायब थे. चोरी हुए सामान में मंगलसूत्र, सोने की चूड़ियां, झुमके और अन्य कई सोने के आभूषण शामिल हैं. उन्होंने बताया कि ये जेवर उनकी मां और पत्नी के थे तथा बेटी की शादी के लिए हाल ही में खरीदे गए कई नए आभूषण भी चोरी हो गए.
घटना की सूचना मिलते ही बासोपट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने डॉग स्क्वॉड टीम को भी बुलाया, जिसने घर और आसपास के इलाके में सुराग जुटाने का प्रयास किया. साथ ही घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य भी एकत्र किए गए.
बासोपट्टी थानाध्यक्ष कार्तिक भगत ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. चोरी का जल्द खुलासा करने के लिए पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई है, जो आसपास के इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही है.
रिपोर्ट: बिंदु भूषण