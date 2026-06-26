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चाय बनाने रसोई में गई पत्नी, पीछे से चोरों ने उड़ाए 50 लाख रुपए के गहने, मधुबनी में दिनदहाड़े चोरी से दहशत

Madhubani News: मधुबनी के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के उछाल गांव में दिनदहाड़े बड़ी चोरी की वारदात हुई. चोर राहुल कुमार सिंह के घर से करीब 50 लाख रुपये से अधिक के सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए. पुलिस ने डॉग स्क्वॉड और विशेष टीम के साथ जांच शुरू कर दी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 26, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:41 PM IST
चाय बनाने रसोई में गई पत्नी, पीछे से चोरों ने उड़ाए 50 लाख रुपए के गहने, मधुबनी में दिनदहाड़े चोरी से दहशत
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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