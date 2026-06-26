/चाय बनाने रसोई में गई पत्नी, पीछे से चोरों ने उड़ाए 50 लाख रुपए के गहने, मधुबनी में दिनदहाड़े चोरी से दहशत

Madhubani News: मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के उछाल गांव में दिनदहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. चोरों ने उछाल गांव निवासी राहुल कुमार सिंह के घर में घुसकर करीब 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के जेवरात चोरी कर लिए. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पीड़ित राहुल कुमार सिंह ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे चोर घर में घुस आए. उनकी पत्नी चाय बनाने के लिए रसोई में गई थीं.