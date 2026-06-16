/पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था मधुबनी का इजहारुल हक, बिहार और मध्य प्रदेश एटीएस ने धर दबोचा

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Madhubani News: आतंकवाद निरोधी दस्ता ने मध्य प्रदेश और बिहार ATS के साथ राष्ट्र विरोधी और कट्टरपंथी गतिविधियों में संलिप्त एक संदिग्ध को मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के भौआरा मुहल्ला से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार शख्श की पहचान पंडौल थाना क्षेत्र के सरिसव पाही नव टोल गांव निवासी 56 वर्षीय इजहारुल हक (पिता स्वर्गीय हाजी अब्दुल गफूर) के तौर पर हुई है. फिलहाल में वह मधुबनी नगर थाना के राघोनगर स्थित मदरसा नूरे मोहम्मदिया में रह कर रहा था. मिली जानकारी के अनुसार, इजहारुल हक गूगल मीट के जरिए अपने आका के साथ मीटिंग करता था. यह कार्रवाई मध्य प्रदेश STF थाना कांड संख्या 06/2026, दिनांक 12.06.2026, धारा 152 भारतीय न्याय संहिता (BNS) और धारा 13 (1) (b) एवं 18 गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत दर्ज मामले के अनुसंधान के क्रम में की गई है.
पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था इजहारुल हक
प्रारंभिक जांच और उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों में अभियुक्त कथित रूप से एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में होने की बात सामने आई हैं. संयुक्त छापामारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से दो Redmi Note 5 और OPPO के मोबाइल बरामद किए गए हैं. बरामद मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है. भोपाल एटीएस ने आरोपी को मधुबनी कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड में लेकर भोपाल के लिए रवाना हो गई. पुलिस सूत्रों की माने तो इजहारुल हक दारुल उलेमा देवबंद उत्तरप्रदेश से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूर्ण किया था. इसके बाद वो एक ईमाम मेहंदी नामक व्यक्ति के संपर्क में चला गया. सूत्रों के अनुसार, इजहारुल हक गूगल मीट के जरिए अपने आका के साथ मीटिंग करता था, इसके साथ ही वो कई बार कर्नाटक और मुंबई मिलने भी गया.
विदेश से की जाती थी फंडिंग
इजहारुल हक हर 3 महीने पर बिहार से बाहर जाता था. सूत्रों की माने तो इसने पटना से पासपोर्ट भी बनवाया था. ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को कट्टर बनाने का भी काम करता था. मदरसे के बारे में बताया जाता है, इसकी फंडिंग विदेश से की जाती थी. बहरहाल ATS इसके मोबाइल को खंगाल रही है, ताकि इसके राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन का खुलासा हो सके. नेपाल बॉर्डर से सटे होने के कारण मधुबनी जिला से पूर्व में भी कई आतंकी गिरफ्तार हो चुका है. नेपाल की खुली सीमा का आतंकी और विदेशी संदिग्ध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं.
रिपोर्ट: बिंदु भूषण