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पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था मधुबनी का इजहारुल हक, बिहार और मध्य प्रदेश एटीएस ने धर दबोचा

मध्य प्रदेश और बिहार ATS ने मधुबनी से संदिग्ध आतंकी इजहारुल हक को गिरफ्तार किया है. इजहारुल हक गूगल मीट पर पाकिस्तानी आका के साथ मीटिंग भी किया करता था. इतना ही नहीं, इसके तार मदरसों के बच्चों को कट्टर बनाने से भी जुड़े हुए हैं.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 16, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:35 PM IST
पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था मधुबनी का इजहारुल हक, बिहार और मध्य प्रदेश एटीएस ने धर दबोचा
Image Credit: पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था मधुबनी का इजहारुल हक, ATS ने दबोचा

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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