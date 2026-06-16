/पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था मधुबनी का इजहारुल हक, बिहार और मध्य प्रदेश एटीएस ने धर दबोचा

पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था इजहारुल हक

प्रारंभिक जांच और उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों में अभियुक्त कथित रूप से एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में होने की बात सामने आई हैं. संयुक्त छापामारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से दो Redmi Note 5 और OPPO के मोबाइल बरामद किए गए हैं. बरामद मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है. भोपाल एटीएस ने आरोपी को मधुबनी कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड में लेकर भोपाल के लिए रवाना हो गई. पुलिस सूत्रों की माने तो इजहारुल हक दारुल उलेमा देवबंद उत्तरप्रदेश से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूर्ण किया था. इसके बाद वो एक ईमाम मेहंदी नामक व्यक्ति के संपर्क में चला गया. सूत्रों के अनुसार, इजहारुल हक गूगल मीट के जरिए अपने आका के साथ मीटिंग करता था, इसके साथ ही वो कई बार कर्नाटक और मुंबई मिलने भी गया.