खौफ में मधुबनी: झंझारपुर में युवक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या; हफ्ते भर में 3 मर्डर और करोड़ों की डकैती से थर्राया जिला

मधुबनी (झंझारपुर): मधुबनी जिले में डकैती, लूट और हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अपराधियों के बुलंद हौसलों ने पुलिस की गश्ती और दावों की पोल खोल दी है. ताजा मामला झंझारपुर थाना क्षेत्र के चनौरा गोठ गांव का है, जहां एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई और शव को एनएच-27 के किनारे फेंक दिया गया.

1. दुकान जाने के लिए निकला था ओमप्रकाश

मृतक की पहचान चनौरागोठ निवासी ओमप्रकाश ठाकुर के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक, ओमप्रकाश चौक पर दुकान चलाता था. बीती शाम वह अपनी मां से यह कहकर निकला था कि दुकान बंद कर थोड़ी देर में लौट आएगा. जब वह देर रात तक नहीं लौटा, तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला.

2. NH-27 किनारे मिला क्षत-विक्षत शव

रात करीब 11 बजे पुलिस गश्ती दल की नजर एनएच-27 सड़क किनारे पड़े एक शव पर पड़ी. पुलिस ने जब सोशल मीडिया पर फोटो वायरल की, तब सुबह परिजनों ने ओमप्रकाश की पहचान की. हत्यारों ने बड़ी बेरहमी से उसका गला रेता था. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मृतक के घर के आसपास भी खून के धब्बे मिले हैं, जिससे अंदेशा है कि हत्या घर के करीब ही की गई और फिर शव को हाईवे किनारे फेंक दिया गया.

3. मधुबनी में 'क्राइम वेव': जनता में भारी आक्रोश

पिछले एक सप्ताह का रिकॉर्ड देखें तो मधुबनी में कानून-व्यवस्था चरमरा गई है.

3 हत्याएं: सात दिनों के भीतर तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया.

करोड़ों की डकैती: जिले में हुई बड़ी डकैती ने व्यापारियों और आम लोगों की नींद उड़ा दी है.

दहशत का माहौल: चनौरा गोठ गांव में इस घटना के बाद सन्नाटा पसरा है. परिजनों का कहना है कि ओमप्रकाश का किसी से कोई विवाद नहीं था.

4. FSL टीम को बुलाया गया, जांच जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए झंझारपुर पुलिस ने एफएसएल (FSL) टीम को मौके पर बुलाया है. खून के धब्बों और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया है.

रिपोर्ट: बिंदु भूषण