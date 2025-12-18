Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3045195
Zee Bihar JharkhandBH madhubani

Madhubani Crime News: खून का रिश्ता शर्मसार, जमीन के लिए चाचा की हत्या कर शव 3 दिन के लिए छुपाया

Madhubani Crime News: बिहार के मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र में भाई-भाई के बीच चल रहे भूमि विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. भतीजे और अन्य परिजनों ने मिलकर चाचा शिवलाल चौपाल की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को बर्फ में रखकर तीन दिनों तक घर में छुपाए रखा. बेटे के गांव लौटने पर मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 18, 2025, 01:51 PM IST

Trending Photos

खून का रिश्ता शर्मसार, जमीन के लिए चाचा की हत्या कर शव 3 दिन के लिए छुपाया
खून का रिश्ता शर्मसार, जमीन के लिए चाचा की हत्या कर शव 3 दिन के लिए छुपाया

Madhubani Crime News: बिहार के मधुबनी जिले में भाई-भाई के बीच चल रहा भूमि विवाद खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया. रहिका थाना क्षेत्र के डुमरी नवटोली गांव में भतीजे और अन्य परिजनों ने मिलकर अपने ही चाचा शिवलाल चौपाल की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या करने के बाद शव को बर्फ में रखकर घर में तीन दिनों तक छुपाया गया, ताकि घटना की भनक पुलिस तकस ना पहुंचे. यह मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की सुचना मिलने के बाद अरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

जमीन को लेकर हुआ था विवाद और जानलेवा हमला
परिजनों के अनुसार, शिवलाल चौपाल और उनके भाई रामलखन चौपाल के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. घटना वाले दिन इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई. आरोप है कि रामलखन चौपाल, उसके बेटे और अन्य लोगों ने मिलकर शिवलाल चौपाल पर जानलेवा हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल शिवलाल को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

ये भी पढ़ें: बोकारो में ठेका कर्मी जयंत सिंह की हत्या का मास्टरमाइंड निकला कुख्यात विनोद खोपड़ी

Add Zee News as a Preferred Source

बेटे के आने तक छुपाया गया शव, तीसरे दिन खुला मामला
मृतक का पुत्र उस समय गुजरात में काम कर रहा था. परिवार वालों ने उसे घटना की सूचना दी, लेकिन उसके गांव पहुंचने तक शव को घर में ही आइस पर रख दिया गया. तीसरे दिन जब मृतक का बेटा गांव पहुंचा, तब उसने पिता की हत्या की जानकारी रहिका थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, मधुबनी भेज दिया.

8 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक के भाई, भतीजे समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि तीन महिलाओं सहित कई आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. वहीं, हत्या के तीन दिनों तक पुलिस को घटना की जानकारी न मिल पाने पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं. गांव में पुलिस चौकीदार की मौजूदगी के बावजूद इतनी बड़ी वारदात छुपी रहना पुलिस के सूचना तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है. फिलहाल, मामले में पुलिस अधिकारी कैमरे के सामने बयान देने से बचते नजर आ रहे हैं.

रिपोर्ट: बिंदु भूषण

TAGS

Madhubani crime news

Trending news

nitin Nabin
पीएम मोदी ने बढ़ाया था नितिन नबीन का नाम, संसदीय बोर्ड-RSS की राय के बाद हुआ था ऐलान
Madhubani crime news
मधुबनी में खून का रिश्ता शर्मसार, जमीन के लिए चाचा की हत्या कर शव 3 दिन तक छुपाया
Ranchi News
सीढ़ी लगाई, छत पर चढ़े और... चोरों ने ग्रॉसरी मार्ट को 'फिल्मी अंदाज' में लूटा
Thawe Mandir
Bihar News: थावे और धर्मनाथ मंदिर में चोरों ने किया हाथ साफ, उड़ाएं लाखों के गहने
Motihari News
महिला के पेट से निकला 1.5 किलो बालों का गुच्छा, दुर्लभ ट्राइकोबेजोअर ने बनाया शिकार
Congress Spokesperson Recruitment
आज से शुरू हुआ कांग्रेस का 'मीडिया टैलेंट हंट', दमदार प्रवक्ता ढूंढ रही पार्टी
Gopalganj news
कोहरा बना जानलेवा! गोपालगंज में भीषण हादसा, बगूसराय में भी टक्कर
Patna Weather
पटना में ठंड ने पकड़ी रफ्तार, कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी, यातायात बाधित
patna news
Patna News: आज पदभार ग्रहण करेंगे बिहार BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी
BPSC 70th Mains Result 2025 OUT
BPSC 70वीं मेंस रिजल्ट 2025 जारी, 5401 अभ्यर्थियों को मिला इंटरव्यू का मौका