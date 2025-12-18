Madhubani Crime News: खून का रिश्ता शर्मसार, जमीन के लिए चाचा की हत्या कर शव 3 दिन के लिए छुपाया

Madhubani Crime News: बिहार के मधुबनी जिले में भाई-भाई के बीच चल रहा भूमि विवाद खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया. रहिका थाना क्षेत्र के डुमरी नवटोली गांव में भतीजे और अन्य परिजनों ने मिलकर अपने ही चाचा शिवलाल चौपाल की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या करने के बाद शव को बर्फ में रखकर घर में तीन दिनों तक छुपाया गया, ताकि घटना की भनक पुलिस तकस ना पहुंचे. यह मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की सुचना मिलने के बाद अरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

जमीन को लेकर हुआ था विवाद और जानलेवा हमला

परिजनों के अनुसार, शिवलाल चौपाल और उनके भाई रामलखन चौपाल के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. घटना वाले दिन इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई. आरोप है कि रामलखन चौपाल, उसके बेटे और अन्य लोगों ने मिलकर शिवलाल चौपाल पर जानलेवा हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल शिवलाल को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

बेटे के आने तक छुपाया गया शव, तीसरे दिन खुला मामला

मृतक का पुत्र उस समय गुजरात में काम कर रहा था. परिवार वालों ने उसे घटना की सूचना दी, लेकिन उसके गांव पहुंचने तक शव को घर में ही आइस पर रख दिया गया. तीसरे दिन जब मृतक का बेटा गांव पहुंचा, तब उसने पिता की हत्या की जानकारी रहिका थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, मधुबनी भेज दिया.

8 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक के भाई, भतीजे समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि तीन महिलाओं सहित कई आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. वहीं, हत्या के तीन दिनों तक पुलिस को घटना की जानकारी न मिल पाने पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं. गांव में पुलिस चौकीदार की मौजूदगी के बावजूद इतनी बड़ी वारदात छुपी रहना पुलिस के सूचना तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है. फिलहाल, मामले में पुलिस अधिकारी कैमरे के सामने बयान देने से बचते नजर आ रहे हैं.

