Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3141828
Zee Bihar JharkhandBH madhubani

Madhubani LPG Crisis: मधुबनी में गैस के लिए हाहाकार, सुबह 5 बजे से एजेंसी पर लाइन, ब्लैक में 2500 रुपये तक बिक रहा सिलेंडर

Madhubani News: मधुबनी में LPG गैस की भारी किल्लत से उपभोक्ता परेशान हैं. अरेर चौक स्थित इंडेन गैस एजेंसी पर सुबह 5 बजे से लंबी कतार लग रही है. गैस की कमी के बीच सिलेंडर ब्लैक में 2000 से 2500 रुपये तक में बिक रहा है. रमजान और शादी-विवाह के सीजन पर भी इसका असर पड़ रहा है. प्रशासन ने कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 41 अवैध सिलेंडर जब्त किए हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 15, 2026, 05:21 PM IST

Trending Photos

Madhubani LPG Crisis: मधुबनी में गैस के लिए हाहाकार, सुबह 5 बजे से एजेंसी पर लाइन, ब्लैक में 2500 रुपये तक बिक रहा सिलेंडर
Madhubani LPG Crisis: मधुबनी में गैस के लिए हाहाकार, सुबह 5 बजे से एजेंसी पर लाइन, ब्लैक में 2500 रुपये तक बिक रहा सिलेंडर

Madhubani News: बिहार के मधुबनी जिले में रसोई गैस (LPG) को लेकर हालात चिंताजनक बनते जा रहे हैं. जिला प्रशासन भले ही पेट्रोलियम उत्पादों की स्थिति सामान्य होने का दावा कर रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है. जिले के विभिन्न इलाकों में गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है. लोग एक सिलेंडर के लिए कई दिनों से एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं, फिर भी उन्हें गैस नहीं मिल पा रही है. अरेर चौक स्थित इंडेन गैस एजेंसी के बाहर सुबह 5 बजे से ही लंबी कतार लग जाती है, जहां लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आते हैं. उपभोक्ताओं को यह डर सता रहा है कि कहीं पिछले दिनों की तरह आज भी उन्हें खाली हाथ ही वापस न लौटना पड़े.

गैस के लिए सुबह से लग रही लंबी कतारें
जिले के मुख्यालय सहित कई इलाकों में गैस सिलेंडर को लेकर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. अरेर चौक की इंडेन गैस एजेंसी के बाहर सुबह से ही लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं. उपभोक्ताओं का कहना है कि वे सुबह 5 बजे से ही कतार में लगे हुए हैं, लेकिन यह भी तय नहीं है कि उन्हें गैस सिलेंडर मिलेगा या नहीं. कई लोगों को लगातार कई दिनों से एजेंसी का चक्कर लगाना पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें: हवेली खड़गपुर में रसोई गैस की किल्लत, एजेंसी पर 200 मीटर लंबी लाइन में खड़े उपभोक्ता

Add Zee News as a Preferred Source

ब्लैक मार्केट में महंगे दाम पर बिक रहा सिलेंडर
गैस की कमी का फायदा उठाकर कुछ लोग कालाबाजारी भी कर रहे हैं. उपभोक्ताओं का आरोप है कि बाजार में सिलेंडर ब्लैक में दो से ढाई हजार रुपये तक में बेचा जा रहा है. वहीं एजेंसी से कई दिनों तक गैस नहीं मिलने के कारण लोग मजबूरी में अधिक कीमत देकर सिलेंडर खरीदने को मजबूर हो रहे हैं.

त्योहार और शादी-विवाह पर पड़ रहा असर, प्रशासन अलर्ट
गैस संकट का असर रमजान समेत अन्य त्योहारों और मिथिलांचल में चल रहे शादी-विवाह के सीजन पर भी पड़ रहा है. लग्न का समय होने के कारण शादी, उपनयन, मुंडन जैसे कई शुभ कार्य चल रहे हैं, लेकिन गैस की कमी से इन आयोजनों की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं. लोग महंगे दाम पर गैस खरीदने को मजबूर हैं, जिससे शादी-विवाह का बजट भी बढ़ गया है. हालांकि जिला प्रशासन इस मामले में अलर्ट है. पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि गैस एजेंसियों और गोदामों की लगातार निगरानी की जा रही है. हाल ही में दो जगहों पर छापेमारी कर 41 अवैध सिलेंडर बरामद किए गए और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की इस कार्रवाई से कालाबाजारियों में हड़कंप मचा है, लेकिन आम उपभोक्ताओं की परेशानी अभी भी कम होती नजर नहीं आ रही है.

रिपोर्ट: बिंदु भूषण

TAGS

Madubani newsMadhubani LPG CrisisBihar News

Trending news

Madubani news
मधुबनी में गैस के लिए हाहाकार: सुबह से एजेंसी पर लाइन, ब्लैक में 2500 का सिलेंडर
Munger News
हवेली खड़गपुर में रसोई गैस की किल्लत, एजेंसी पर 200 मीटर लंबी लाइन में खड़े उपभोक्ता
Jamtara News
कस्तूरबा गांधी विद्यालय में छात्रा की मौत पर बवाल, मंत्री ने दिए जांच के आदेश
Chatra News
चतराः पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लापता छात्र को किया बरामद, परिजनों ने ली राहत की सांस
Bagaha News
LPG की किल्लत की खबर से मची अफरा-तफरी, सिलेंडर लेने उमड़ी भीड़ से NH-727 पर लगा जाम
Bagaha News
अलाव की चिंगारी बनी तबाही, नौतनवा गांव में भीषण आग से दो घर राख, तीन मवेशियों की मौत
Rajya Sabha Chunav 2026
राज्यसभा चुनाव 2026: 5वीं सीट के लिए NDA में मंथन, विपक्ष को ऑपरेशन लोटस का डर
Motihari News
शादी की जिद के लिए हाईटेंशन पोल पर चढ़ी नाबालिग लड़की, 5 घंटे तक चला ड्रामा
patna news
बिहटा से रहस्यमयी तरीके से गायब हुई छात्रा, आखिरी कॉल में जताया था अनहोनी का डर
Jehanabad news
बिहार सिविल कोर्ट अटेंडेंट की परीक्षा शुरू, जहानाबाद में बनाए गए 30 एग्जाम केंद्र