मधुबनी में मिड-डे मील बवाल: खाने में मिली छिपकली, 10 बच्चे बीमार, स्कूल में ताला जड़कर भागे शिक्षक

Madhubani Mid-Day Meal: मधुबनी जिले से सरकारी स्कूल की घोर लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है. बिस्फी प्रखंड के बेलौंजा गांव स्थित मिडिल स्कूल में मिड-डे मील खाने से करीब 10 बच्चे बीमार हो गए. मिली जानकारी के अनुसार, स्कूल में बने खाने में मरी हुई छिपकली गिरी थी, जिसे अनजाने में बच्चों को परोस दिया गया. खाना खाने के कुछ ही देर बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और वे लगातार उल्टियां करने लगे.

अस्पताल पहुंचाने के बजाय, भागे शिक्षक

इस पूरी घटना में स्कूल प्रशासन और शिक्षकों का बेहद अमानवीय चेहरा देखने को मिला. परिजनों का आरोप है कि जब बच्चों की हालत बिगड़ने लगी और खाने में छिपकली होने की बात सामने आई, तो शिक्षकों ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाने की जहमत तक नहीं उठाई. अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए और मामले को दबाने की नीयत से शिक्षक स्कूल में ताला जड़कर मौके से फरार हो गए. जैसे ही इस घटना की भनक बच्चों के माता-पिता और ग्रामीणों को लगी, स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया.

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सभी बच्चे खतरे से बाहर

परिजन आनन-फानन में अपने बीमार बच्चों को लेकर स्थानीय और निजी डॉक्टरों के पास भागे. वहीं, कुछ बच्चों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत सदर अस्पताल मधुबनी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका आपातकालीन इलाज शुरू किया. समय पर इलाज मिलने के कारण बच्चों की स्थिति में सुधार हुआ. देर शाम तक इलाज के बाद सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और अपने घर लौट चुके हैं. इस घटना के बाद से ग्रामीणों और अभिभावकों में स्कूल प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, स्कूल प्रशासन ने मामले को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चों के अस्पताल पहुंचने पर मामले का खुलासा हुआ.

रिपोर्ट: बिंदु भूषण