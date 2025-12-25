Advertisement
Madhubani News: मंगलवार की शाम को हुई लापता, बुधवार की सुबह पेड़ से झूलती मिली लड़की की लाश, मधुबनी में मचा हड़ंकप

Madhubani Crime News: मधुबनी के खुटौना थाना क्षेत्र के बलुआहा टोल में एक बगीचे में पेड़ से नाबालिग लड़की का शव लटका मिलने से हड़कंप मच गया. मृतका के पिता ने बताया कि उनकी पुत्री मानसिक रूप से बीमार थी और मंगलवार (23 दिसंबर) की शाम को अचानक से लापता हो गई थी. बुधवार की सुबह उसका शव पेड़ से लटका मिला है.

Dec 25, 2025, 01:13 PM IST

बगीचे में पेड़ से लटकी मिली नाबालिग लड़की की लाश
Madhubani Crime News: मधुबनी में एक बगीचे में पेड़ से नाबालिग लड़की का शव लटका मिलने से हड़कंप मच गया. घटना खुटौना थाना क्षेत्र के बलुआहा टोल की है. मृतका की पहचान ललमनियां थाना क्षेत्र के गढ़िया मुसहरी गांव निवासी चंदर सदाय की 17 वर्षीय की बेटी दया रानी कुमारी के रूप में हुई है. लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से उतारकर कब्जे में लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है. घटना के कारणों को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है. मामले को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है. 

मृतका के पिता ने बताया कि उनकी पुत्री मानसिक रूप से बीमार थी और मंगलवार (23 दिसंबर) की शाम को अचानक से लापता हो गई थी. बुधवार (24 दिसंबर) की सुबह उसका शव पेड़ से लटका मिला. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर मृतका मानसिक रूप से अस्वस्थ थी तो वह इस तरह फंदे पर कैसे लटक गई, यह जांच का विषय है. वहीं इस मामले में खुटौना थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि  प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है. उन्होंने आगे कहा कि आवेदन मिलते ही मामला दर्ज कर लिया जाएगा. फिलहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच में जुटी हुई है और सभी पहलुओं पर से छानबीन की जा रही है.

दरभंगा-मधुबनी NH-27 के बसेला चौक के पास माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब रामसेवक राम की संदिग्ध मौत के विरोध में उनके परिजनों ने शव सड़क पर रखकर हाईवे जाम कर दिया. यह जाम करीब तीन से चार घंटे तक चला, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. मृतक के परिजनों का कहना था कि मृतक रामसेवक राम वैशाली जिले में जिस होटल में काम करता था, उसके मालिक ने उसकी ही उसकी हत्या की है. उधर इस जाम में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का काफिला भी फंस गया था. जिसको लेकर उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना भी साधा था.

