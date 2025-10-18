Advertisement
'मैं मोदी जी के पुल पर नहीं चलूंगा, तैरकर जाऊंगा', बीजेपी सांसद अशोक यादव का 'तौबा-तौबा' वाला बयान

Bihar Chunav 2025: BJP नेता अशोक यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को लेकर बयान दिया है. वायरल वीडियो में वो कहते दिख रहे हैं, 'मुसलमान भाईयो, अगर आपको नफरत है (मोदी से), तो कह दो ‘तौबा-तौबा’ मैं मुफ्त का अनाज नहीं खाऊंगा. कह दो ‘तौबा-तौबा’ मैं सिलेंडर नहीं लूंगा. कह दो ‘तौबा-तौबा’ मैं आपके सड़क पर नहीं चलूंगा.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 18, 2025, 07:28 AM IST

बीजेपी सांसद अशोक यादव
बीजेपी सांसद अशोक यादव

Bihar Chunav 2025: BJP के वरिष्ठ नेता और मौजूदा सांसद अशोक यादव का एक चुनावी सभा को संबोधित किया. इस दौरान का उनका एक भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अशोक यादव मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है. यादव मधुबनी क्षेत्र के केवटी विधानसभा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया.

तौबा-तौबा बोलते वीडियो वायरल 
मधुबनी के सांसद अशोक यादव के भाषण में तौबा-तौबा बोलते वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के केवटी विधानसभा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, हालांकि केवटी विधानसभा क्षेत्र दरभंगा जिला में पड़ता है, जहां प्रथम चरण में चुनाव होना है. लेकिन लोकसभा क्षेत्र मधुबनी जिला का है. सांसद अशोक यादव अपने संबोधन में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजना से अल्पसंख्यक मुसलमानों को तौबा-तौबा करने के लिए बोल रहे हैं. उन्होंने अल्पसंख्यकों को कहा कि अगर मोदी जी से नफरत है तो कह दो तौबा-तौबा. मैं मोदी का अनाज नहीं खाऊंगा, गैस नहीं लूंगा, सड़कों पर नहीं चलूंगा. मुस्लिम मोदी का खाएगा और मोदी और भाजपा को गाली देगा. वो नहीं चलने वाला है. बता दें कि इस दौरान उन्होंने तौबा तौबा शब्द का कई बार प्रयोग किया.

कई बार किया तौबा-तौबा शब्द का इस्तेमाल
अशोक यादव ने अपने भाषण में कहा, कि मुसलमान भाईयो, अगर आपको नफरत है (मोदी से), तो कह दो ‘तौबा-तौबा’ मैं मुफ्त का अनाज नहीं खाऊंगा. कह दो ‘तौबा-तौबा’ मैं सिलेंडर नहीं लूंगा. कह दो ‘तौबा-तौबा’ मैं आपके सड़क पर नहीं चलूंगा, कह दो ‘तौबा-तौबा’ मैं मोदी जी की पुल पर होकर नहीं चलूंगा, नदी तैर कर जाऊंगा.’ वहीं अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

रिपोर्ट: बिंदू भूषण, मधुबनी

 

