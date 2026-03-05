Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3130535
Zee Bihar JharkhandBH madhubani

मधुबनी में भीषण सड़क हादसा: अनियंत्रित ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में महिला समेत 5 की मौत, 2 की हालत गंभीर

Madhubani road accident: मधुबनी के फुलपरास थाना क्षेत्र में एनएच-27 पर तेज रफ्तार ट्रक और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर में एक महिला समेत पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं. सभी मृतक हरियाणा के बताए जा रहे हैं. पुलिस ने ट्रक जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 05, 2026, 12:39 PM IST

Trending Photos

मधुबनी में भीषण सड़क हादसा: अनियंत्रित ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में महिला समेत 5 की मौत, 2 की हालत गंभीर
मधुबनी में भीषण सड़क हादसा: अनियंत्रित ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में महिला समेत 5 की मौत, 2 की हालत गंभीर

Madhubani road accident: बिहार के मधुबनी जिले में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित ट्रक और स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर में बड़ा हादसा हो गया. इस दर्दनाक दुर्घटना में स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और वाहन में सवार लोगों में अफरा-तफरी मच गई. हादसे में एक महिला सहित पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घटना फुलपरास थाना क्षेत्र के परसा चौक के पास एनएच-27 पर हुई. बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग हरियाणा राज्य के रहने वाले थे और दरभंगा-मधुबनी होते हुए पूर्णिया की ओर जा रहे थे. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया.

पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया
सूचना मिलते ही फुलपरास थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल भेजा गया. वहां डॉक्टरों ने चार युवकों को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल एक महिला सहित तीन लोगों की हालत चिंताजनक बताई गई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (DMCH) रेफर कर दिया गया.

ये भी पढ़ें: कोहरे और रफ्तार ने ली दो जान, चनपटिया से घर लौट रहे युवकों को अज्ञात वाहन ने रौंदा

Add Zee News as a Preferred Source

इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम
दरभंगा में इलाज के दौरान घायल महिला की भी मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर पांच हो गई. घायलों का इलाज फिलहाल जारी है और डॉक्टर उनकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. हादसे के बाद इलाके में मातम का माहौल है.

ट्रक जब्त, चालक फरार
पुलिस ने मौके से हरी सब्जियों से लदे ट्रक को जब्त कर लिया है, हालांकि हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस चालक और ट्रक मालिक की तलाश में जुटी हुई है. मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया है. वहीं कार में सवार लोगों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है. दूरी अधिक होने के कारण उनके पहुंचने में समय लग सकता है, इसलिए पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों के आने तक सुरक्षित रखा जाएगा.

रिपोर्ट: बिंदु भूषण

TAGS

Madhubani road accident

Trending news

Madhubani road accident
मधुबनी में भीषण सड़क हादसा: अनियंत्रित ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में 5 की मौत
nitish kumar
लालू यादव के बराबर जा रहे नीतीश कुमार, MLA-MLC बने, लोकसभा और राज्यसभा भी पहुंचे
Muzaffarpur crime news
मुजफ्फरपुर में RJD विधायक के ड्राइवर की संदिग्ध मौत, घर के दरवाजे पर मिला शव
Rohini Acharya
नीतीश के राज्यसभा जाने पर रोहिणी आचार्य का तंज, कहा- 'अपनों से बेवफाई का फल मिल रहा'
nitish kumar
नीतीश कुमार ने खुद किया कन्फर्म; 20 साल बाद छोड़ेंगे बिहार के सीएम की कुर्सी
Captain cool mahendra Singh Dhoni
MS Dhoni की कार का कटा चालान, जानें कितनी थी रफ्तार और क्या है पूरा मामला
CM nitish kumar
नीतीश कुमार छोड़ेंगे CM की कुर्सी? राज्यसभा जाने की चर्चा पर JMM-कांग्रेस का वार
Sitamarhi News
सीतामढ़ी सदर अस्पताल बना 'मटन मार्केट': परिसर में खुलेआम कटे बकरे
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live Today: 'बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया, उनके साथ हमारी सहानुभूति'- तेजस्वी यादव
Begusarai News
बेगूसराय पुलिस का एक्शन; 24 घंटे में दो लूट कांडों का खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार