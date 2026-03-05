मधुबनी में भीषण सड़क हादसा: अनियंत्रित ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में महिला समेत 5 की मौत, 2 की हालत गंभीर

Madhubani road accident: बिहार के मधुबनी जिले में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित ट्रक और स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर में बड़ा हादसा हो गया. इस दर्दनाक दुर्घटना में स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और वाहन में सवार लोगों में अफरा-तफरी मच गई. हादसे में एक महिला सहित पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घटना फुलपरास थाना क्षेत्र के परसा चौक के पास एनएच-27 पर हुई. बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग हरियाणा राज्य के रहने वाले थे और दरभंगा-मधुबनी होते हुए पूर्णिया की ओर जा रहे थे. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया.

पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया

सूचना मिलते ही फुलपरास थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल भेजा गया. वहां डॉक्टरों ने चार युवकों को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल एक महिला सहित तीन लोगों की हालत चिंताजनक बताई गई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (DMCH) रेफर कर दिया गया.

ये भी पढ़ें: कोहरे और रफ्तार ने ली दो जान, चनपटिया से घर लौट रहे युवकों को अज्ञात वाहन ने रौंदा

Add Zee News as a Preferred Source

इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम

दरभंगा में इलाज के दौरान घायल महिला की भी मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर पांच हो गई. घायलों का इलाज फिलहाल जारी है और डॉक्टर उनकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. हादसे के बाद इलाके में मातम का माहौल है.

ट्रक जब्त, चालक फरार

पुलिस ने मौके से हरी सब्जियों से लदे ट्रक को जब्त कर लिया है, हालांकि हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस चालक और ट्रक मालिक की तलाश में जुटी हुई है. मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया है. वहीं कार में सवार लोगों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है. दूरी अधिक होने के कारण उनके पहुंचने में समय लग सकता है, इसलिए पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों के आने तक सुरक्षित रखा जाएगा.

रिपोर्ट: बिंदु भूषण