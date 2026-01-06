वाहन चेकिंग में खाकी का तांडव: मधुबनी में पूर्व वार्ड पार्षद को बेरहमी से पीटा, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

Bihar News: मधुबनी में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की बर्बरता का वीडियो सामने आया है. नगर थाना के सामने पूर्व वार्ड पार्षद को धक्का देकर गिराने और बेरहमी से पीटने का आरोप है. वीडियो वायरल होते ही दोनों पुलिसकर्मी निलंबित कर दिया गया है.
Bihar News: बिहार की मधुबनी जिले में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की कथित बर्बरता का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने खाकी की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं. नगर थाना के ठीक सामने हुई इस घटना में पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने एक बाइक सवार को न सिर्फ धक्का देकर गिराया, बल्कि बूट से रौंदते हुए घूंसे और लातों से बेरहमी से पिटाई की. हैरानी की बात यह है कि पीड़ित कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि पूर्व वार्ड पार्षद राम उदगार यादव बताए जा रहे हैं. घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है.
रुकने का इशारा, फिर धक्का और बेरहमी से पिटाई
आरोप के मुताबिक पूर्व वार्ड पार्षद राम उदगार यादव देर रात बाइक से कहीं जा रहे थे. इसी दौरान नगर थाना के सामने वाहन जांच कर रही पुलिस टीम ने उन्हें रुकने का इशारा किया. पीड़ित का कहना है कि वे जैसे ही बाइक रोकने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिसकर्मियों ने धक्का देकर उन्हें बाइक समेत सड़क पर गिरा दिया. गिरते ही थानाध्यक्ष सहित मौजूद पुलिसकर्मी उन पर टूट पड़े और बूट व घूंसे से जमकर पिटाई की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए.
डीएमसीएच रेफर, वीडियो हुआ वायरल
घटना के बाद घायल पूर्व पार्षद को इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर किया गया है. इस पूरी घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बना लिया, जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में पुलिसकर्मियों की आक्रामकता साफ देखी जा सकती है, जिसके बाद आम लोगों में पुलिस के खिलाफ गहरा आक्रोश पनप गया है.
दो पुलिसकर्मी निलंबित
वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने डीएसपी सदर को मामले की जांच का आदेश दिया है. प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर हवलदार तनवीर आलम और सिपाही महेंद्र कुमार को तत्काल निलंबित कर दिया गया है, जबकि नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार से शोकॉज किया गया है. एसपी ने कहा है कि वाहन जांच के दौरान दुर्व्यवहार और मारपीट जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. हालांकि इस घटना के बाद से आम जनता में पुलिस के रवैये को लेकर नाराजगी साफ झलक रही है.
