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नशा पकड़ने गई थी मधुबनी पुलिस, हाथ लग गया परीक्षा में नकल कराने वाला हाईटेक गिरोह; दो गिरफ्तार

मधुबनी नगर थाना पुलिस ने आगामी उत्पाद सिपाही परीक्षा में नकल कराने की साजिश रच रहे एक गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने छापेमारी के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से हाईटेक वॉकी-टॉकी, इयरबड्स और मोबाइल बरामद किए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 01, 2026, 04:14 PM IST

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अमित कुमार, डीएसपी सदर, मधुबनी
अमित कुमार, डीएसपी सदर, मधुबनी

मधुबनी जिले की पुलिस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने ऐसे बदमाशों को पकड़ा है जो पढ़ाई करने वाले बच्चों को धोखा देकर परीक्षाओं में नकल कराते थे. यह गिरोह जून के महीने में होने वाली 'उत्पाद सिपाही' (Excise Constable) की परीक्षा में गड़बड़ी करने की तैयारी कर रहा था. पुलिस की मुस्तैदी की वजह से इन लोगों का प्लान फेल हो गया और दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह गिरोह इतना शातिर था कि यह केवल मधुबनी ही नहीं, बल्कि दूसरे जिलों और राज्यों तक फैला हुआ था.

कैसे हुआ इस गिरोह का खुलासा?

दरअसल, मधुबनी के पुलिस अधीक्षक (SP) के आदेश पर शहर में नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान पुलिस को खबर मिली कि स्टेशन के पास बने ओवरब्रिज के नीचे एक दुकानदार सूखा नशा बेच रहा है. जब नगर थाना की पुलिस वहां छापेमारी करने पहुँची, तो उन्हें दुकान पर एक युवक झोला लिए बैठा मिला. जब पुलिस ने शक होने पर उस युवक के झोले की तलाशी ली, तो वे दंग रह गए. झोले के अंदर नशे का सामान तो नहीं मिला, लेकिन परीक्षा में चोरी कराने वाले ढेर सारे हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद हुए.

पकड़े गए युवक ने अपना नाम बैजनाथ दास बताया. पुलिस को उसके पास से 5 वॉकी-टॉकी, 3 मोबाइल फोन, कान में लगाने वाले छोटे इयरबड्स और कॉन्टैक्टर डिवाइस मिले. पूछताछ में पता चला कि ये लोग ब्लूटूथ और वॉकी-टॉकी के जरिए परीक्षा केंद्र के बाहर से अभ्यर्थियों को सवालों के जवाब बताते थे. बैजनाथ की निशानदेही पर पुलिस ने पंकज कुमार नाम के एक और युवक को गिरफ्तार किया. इन लोगों ने बताया कि इनका असली मालिक बेगूसराय का रहने वाला राजेश रोशन है और इनका एक साथी गोपालगंज का रहने वाला रामप्रवेश गुप्ता भी है.

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पुलिस की पूछताछ में यह चौंकाने वाली बात सामने आई कि ये लोग परीक्षा पास कराने के नाम पर भोले-भले उम्मीदवारों से लाखों रुपये ऐंठते थे. ये लोग पहले से ही ऐसे परीक्षार्थियों को ढूंढ लेते थे जो मेहनत के बजाय नकल से पास होना चाहते थे. उन्हें ये छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दे दिए जाते थे, जिन्हें कपड़ों या कान में छुपाया जा सकता था. पुलिस ने अब इन चारों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है और दो लोगों को जेल भेज दिया है. बाकी फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.

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