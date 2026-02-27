Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3124770
Zee Bihar JharkhandBH madhubani

बहन से था अवैध संबंध तो जोमैटो बॉय को उड़ा दिया, पुलिस की गिरफ्त में 5 आरोपी

Madhubani Crime News: मधुबनी पुलिस ने जोमैटो बॉय हत्याकांड का खुलासा किया है. साथ ही हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि उसकी हत्या अवैध संबंध की वजह से हुई थी.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 27, 2026, 06:47 PM IST

Trending Photos

मधुबनी पुलिस ने जोमैटो बॉय हत्याकांड का खुलासा किया
मधुबनी पुलिस ने जोमैटो बॉय हत्याकांड का खुलासा किया

Madhubani News: मधुबनी पुलिस ने डिलेवरी बॉय हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने बताया कि अवैध संबंध में हत्या की गई थी. मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से दो पिस्तौल 4 कारतूस मोबाइल, ब्राउन शुगर जब्त किया है. 21 जनवरी 2026 को सकरी थाना क्षेत्र में जोमैटो डिलेवरी बॉय की हत्या हुई थी.

दरअसल, सकरी थाना के पंचवटी-कनौली रोड में डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. साथ ही बाइक और मोबाइल लूट लिया गया था. पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन किया गया था और घटना के खुलासा के लिए कई दिशा-निर्देश दिए गए थे.

गठित टीम की तरफ से अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी की जा रही थी. इसी क्रम में सकरी थाना को गुप्त सूचना मिली कि ढाबा में कुछ मादक पदार्थ तस्कर, अवैध हथियार के साथ इक्कट्ठा हैं और किसी वारदात की योजना बना रहे है. सकरी थाना की तरफ से वरीय पदाधिकारी को जानकारी दी. पुलिस टीम निश्चित ठिकाना ढाबा पर पहुंची तो पुलिस की गाड़ी देखकर तीन-चार व्यक्ति निकल कर तेजी से भागने लगे, जिन्हें पुलिस बल के सहयोग से खदेड़कर पकड़ लिया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सकरी थाना क्षेत्र निवासी राहुल यादव, उमेश शर्मा, विक्रम ठाकुर, रौशन दास और चांदनी कुमारी के तौर पर हुई. पुलिस ने अवैध हथियार, कारतूस और मादक पदार्थ को बरामद किया.

पुलिस की पूछताछ में पता चला कि इन लोगों ने ही 21 जनवरी 2026 को सकरी थाना के पंचवटी कनौली रोड में डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या किया था. साथ ही उसकी बाइक और मोबाइल लूट लिया गया था. हत्या की वजह अभियुक्त के बहन के साथ अवैध संबंध था. गिरफ्तार सभी अभियुक्त आपराधिक गिरोह का संचालन करते हैं. 

पुलिस ने बताया कि ये लोग अवैध हथियार और कारतूस रखते हैं और नेपाल से ब्राउन सुगर, चरस, गांजा आदि मादक पदार्थ की तस्करी करते हैं. अपराधी ब्राउन सुगर में से थोड़ा-थोड़ा सेवन करके बाकी ढाबा में छुपाकर NH सड़क पर लूटपाट करने वाले थे. 

रिपोर्ट: इंदु भूषण

यह भी पढ़ें: अब शर्ट के डिब्बों में आ रही है शराब, दिल्ली से मुजफ्फरपुर पहुंचा पार्सल

TAGS

Madhubani NewsBihar News

Trending news

what is halala
'ससुर या जेठ से हलाला करो', बेगूसराय की रुकसाना का आरोप, जानें क्या है ये प्रथा
patna news
होली पर चिकन खाने वाले सावधान! बिहार में 6000 मुर्गियां संक्रमित, प्रशासन अलर्ट
Patna High Court
पटना HC को मिलेंगे 9 नए जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को भेजी अनुशंसा
religious conversion law
विधानसभा में गरमाया धर्मांतरण कानून का मुद्दा: सत्ता पक्ष ने की सख्त कानून की मांग
Madhubani News
Madhubani News: नेपाल में रचाई थी शादी, बिहार लौटते ही मिली मौत, जानें क्या है मामला
Muzaffarpur News
LS कॉलेज में सनसनी: खेल मैदान में मिला शव, पास पड़ा मिला 'तनी..हनी.जयश्री लिखा पत्र
Nawada News
नवादा का प्रेमी जोड़ा फरार: इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर घरवालों को दी चेतावनी
Bihar Liquor News
होली से पहले भागलपुर पुलिस की 'स्ट्राइक', तेल टैंकर से निकला 3773 लीटर विदेशी शराब
Bihar Transport Department
बिहार परिवहन विभाग में 28 करोड़ के राजस्व घाटे का खुलासा, CAG रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
Jamui News
मां को खोने के दर्द से उपजा संकल्प, पंचर बनाने वाले ने खुद के दम पर खड़ी कर दी पुलिया