बहन से था अवैध संबंध तो जोमैटो बॉय को उड़ा दिया, पुलिस की गिरफ्त में 5 आरोपी

Madhubani News: मधुबनी पुलिस ने डिलेवरी बॉय हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने बताया कि अवैध संबंध में हत्या की गई थी. मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से दो पिस्तौल 4 कारतूस मोबाइल, ब्राउन शुगर जब्त किया है. 21 जनवरी 2026 को सकरी थाना क्षेत्र में जोमैटो डिलेवरी बॉय की हत्या हुई थी.

दरअसल, सकरी थाना के पंचवटी-कनौली रोड में डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. साथ ही बाइक और मोबाइल लूट लिया गया था. पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन किया गया था और घटना के खुलासा के लिए कई दिशा-निर्देश दिए गए थे.

गठित टीम की तरफ से अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी की जा रही थी. इसी क्रम में सकरी थाना को गुप्त सूचना मिली कि ढाबा में कुछ मादक पदार्थ तस्कर, अवैध हथियार के साथ इक्कट्ठा हैं और किसी वारदात की योजना बना रहे है. सकरी थाना की तरफ से वरीय पदाधिकारी को जानकारी दी. पुलिस टीम निश्चित ठिकाना ढाबा पर पहुंची तो पुलिस की गाड़ी देखकर तीन-चार व्यक्ति निकल कर तेजी से भागने लगे, जिन्हें पुलिस बल के सहयोग से खदेड़कर पकड़ लिया गया.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सकरी थाना क्षेत्र निवासी राहुल यादव, उमेश शर्मा, विक्रम ठाकुर, रौशन दास और चांदनी कुमारी के तौर पर हुई. पुलिस ने अवैध हथियार, कारतूस और मादक पदार्थ को बरामद किया.

पुलिस की पूछताछ में पता चला कि इन लोगों ने ही 21 जनवरी 2026 को सकरी थाना के पंचवटी कनौली रोड में डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या किया था. साथ ही उसकी बाइक और मोबाइल लूट लिया गया था. हत्या की वजह अभियुक्त के बहन के साथ अवैध संबंध था. गिरफ्तार सभी अभियुक्त आपराधिक गिरोह का संचालन करते हैं.

पुलिस ने बताया कि ये लोग अवैध हथियार और कारतूस रखते हैं और नेपाल से ब्राउन सुगर, चरस, गांजा आदि मादक पदार्थ की तस्करी करते हैं. अपराधी ब्राउन सुगर में से थोड़ा-थोड़ा सेवन करके बाकी ढाबा में छुपाकर NH सड़क पर लूटपाट करने वाले थे.

रिपोर्ट: इंदु भूषण

