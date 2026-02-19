Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3115909
Zee Bihar JharkhandBH madhubani

फेरीवाला बनकर करते थे रेकी, फिर ज्वेलरी शॉप में डकैती, मधुबनी पुलिस ने यूपी के शातिर गैंग को दबोचा

Madhubani Crime News: मधुबनी पुलिस ने 3 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि ये लोग यूपी के शाहजहांपुर जिले के निवासी है. ये लोग चोरी, लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 19, 2026, 11:00 PM IST

Trending Photos

मधुबनी पुलिस ने 3 शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार
मधुबनी पुलिस ने 3 शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार

Madhubani News: मधुबनी पुलिस ने ज्वेलरी दुकान में चोरी करने वाले चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने एक पिस्तौल, 4 कारतूस समेत अन्य हथियार बरामद किया है. पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है और एक फरार हो गया. यह कार्रवाई बेनीपट्टी थाना पुलिस ने की है. 

पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ कर गिरोह के 5 अन्य सदस्यों की भी पहचान की है. पुलिस अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. गिरफ्तार बदमाश उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले का निवासी है. शातिर की पहचान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिला निवासी रूप सिंह, भोला गोकरन के तौर पर हुई है. 

एसपी योगेन्द्र कुमार ने बताया कि इन सभी अपराधियों पर यूपी के कई जिलों में दर्जनों केस दर्ज है. ये लोग ठिकाना बदलकर वारदात को अंजाम देते है. जिला में बस स्टैंड स्ट्रेशन के पास या सड़क किनारे तंबू गिराकर रहते हैं. दिन में फेरीवाला का काम कर रेकी करते हैं और रात में वारदात को अंजाम देते है. 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आगे बताया कि इन लोगों को बच्चा चोर के आरोप में लोगों ने पिटाई भी किया था, जिसमें जख्मी हो गया था. समय रहते गैंग को दबोच लिया गया. अन्यथा जिले में बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे. 

बताया जा रहा है कि यूपी का शाहजहांपुर जिला के मिलकिया गांव के अधिकांश युवकों की मुख्य पेशा चोरी और लूटपाट ही है. गांव के लोग देश के कई इलाकों में जाकर चोरी लूटपाट करते हैं. बहरहाल, पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है.

रिपोर्ट: बिंदु भूषण

यह भी पढ़ें: पप्पू सहनी का फेक एनकाउंटर, निषाद समाज को निशाना बनाना बंद करे पुलिस- मुकेश सहनी

TAGS

Madhubani crime newsBihar News

Trending news

Mukesh Sahani
पप्पू सहनी का फेक एनकाउंटर, निषाद समाज को निशाना बनाना बंद करे पुलिस- मुकेश सहनी
Jehanabad news
जहानाबाद में CBI की तीसरी दबिश, नीट छात्रा मौत मामले में मामा से घंटों पूछताछ
Bhojpuri news
मनोज तिवारी का वादा: क्या पवन सिंह के लिए खुलेंगे संसद के उच्च सदन के दरवाजे?
Raja Sanjay Vikram Shah
रामनगर राजघराने के राजा संजय विक्रम शाह गिरफ्तार, 10 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप
land for jobs case
लैंड फॉर जॉब केस: तेज प्रताप यादव ने आरोपों से किया इनकार, कोर्ट से मिली बड़ी राहत
Mukesh Sahani
'मोटी कमाई के लिए बीजेपी खत्म करना चाहती है शराबबंदी', मुकेश सहनी का तीखा हमला
Bihar News
डिप्टी CM सम्राट चौधरी के क्षेत्र में चला बुलडोजर, सड़क किनारे से हटाया गया अतिक्रमण
Nalanda News
नालंदा बेंच-डेस्क घोटाला: JDU विधायक का अपनी ही सरकार पर बड़ा हमला
Saharsa news
सहरसा में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, कई दुकानें ध्वस्त
Bihar government
बिना अनुमति डीजे बजाया तो होगी जेल! मंत्री ने दिए 15 दिनों में कार्रवाई के निर्देश