मधुबनी को मिली 113 करोड़ की सौगात, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने की योजनाओं का शिलान्यास

मधुबनी में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. नगर भवन हॉल में आयोजित समारोह में उन्हें मिथिलांचल की परंपरा के अनुसार पाग और दोपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया. इसके बाद मंत्री ने 113 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 5 महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया.

कार्यक्रम में मंत्री ने बताया कि इन योजनाओं के पूरा हो जाने के बाद मधुबनी और आसपास के लोगों को सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी. साथ ही व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि बरसात में जलजमाव की समस्या से भी राहत मिलेगी.

मुख्य योजनाओं में शामिल हैं:

- औंसी-जीरोमाईल से कमतौल कोठी भाया बिस्फी विद्यापति जन्मस्थली पथ (15.50 किमी) का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण, जिसकी लागत 6667.64 लाख रुपये है.

- सिंघानिया चौक से गांधी चौक तक पीसीसी पथ और नाला निर्माण (2.45 किमी), लागत 1752.65 लाख रुपये.

- आर.के. कॉलेज गेट से संतुनगर चौक तक पीसीसी पथ और नाला (2.10 किमी), लागत 1270.72 लाख रुपये.

- खजौली (संतु चौक) से सुक्की पथ (2.89 किमी) का निर्माण, जिसकी लागत 976.56 लाख रुपये है.

- इनके अलावा भी कई छोटे-बड़े निर्माण कार्य शामिल किए गए हैं.

मंत्री नितिन नवीन ने जानकारी दी कि सभी योजनाओं की निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और बहुत जल्द इन पर कार्य शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बिहार को सुगम यातायात और जलजमाव से मुक्ति दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में पथ और नाले का निर्माण प्राथमिकता पर हो रहा है.

मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे. आने वाले समय में इन योजनाओं का असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखाई देगा. उन्होंने विश्वास जताया कि ये सड़कें और पुल न सिर्फ क्षेत्र को जोड़ेगी बल्कि व्यापार और रोजगार के नए रास्ते भी खोलेंगी. इस अवसर पर सांसद अशोक यादव, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और बिनोद नारायण झा समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे.

इनपुट- बिन्दु भूषण

