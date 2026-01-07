Advertisement
Road Accident: मधुबनी से सिलीगुड़ी जा रही बस पलटी, आधा दर्जन से अधिक यात्री जख्मी, 3 की हालत गंभीर

मधुबनी में एनएच सड़क पर जा रहे मवेशी को बचाने में बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गयी,हादसे में आधे दर्जन से अधिक यात्री जख्मी हो गए जिसमे टीन यात्रियों की हालत गंभीर है जिसे रेफर किया गया है. घटना फुलपरास थाना के दनरा टोला के पास एनएच 27 की है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 07, 2026, 01:09 PM IST

Madhubani Bus Accident: मधुबनी में एनएच सड़क पर जा रहे मवेशी को बचाने में बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गयी,हादसे में आधे दर्जन से अधिक यात्री जख्मी हो गए जिसमे टीन यात्रियों की हालत गंभीर है जिसे रेफर किया गया है. घटना फुलपरास थाना के दनरा टोला के पास एनएच 27 की है. बस दुर्घटना के बाद अफरा तफरी मच गया. बस मोतिहारी खुली थी और सिलीगुड़ी जा रही थी.हादसे के बाद चालक और बस कर्मी फरार हो गया.सूचना पर पहुंची पुलिस राहत बचाव कार्यों में जुट गई है. सभी घायलों को फुलपरास अस्पताल में भेजा गया. जहां डॉक्टरों ने तीन यात्रियों मोतिहारी के अमजद हुसैन, मुजफ्फरपुर के नीतीश कुमार,मोतिहारी निवासी शमसुद्दीन को प्राथमिक उपचार के बाद DMCH रेफर कर दिया है. पुलिस बस को जब्त कर घटना की छानबीन में जुट गयी है. यात्रियों को दूसरे बस से भेजने की व्यवस्था की गई है.

