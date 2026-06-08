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Madhubani Road Accident: मधुबनी के राजनगर थाना क्षेत्र के पेरा चौक पर दो बाइकों के बीच हुई आमने-सामने की भीषण टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई. जबकि, एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई.
स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तत्काल राजनगर थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा. वहीं, दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया.
मृतकों की पहचान अजीत झा और मनीष यादव के रूप में हुई है. मनीष यादव भौआरा कदम चौक के निवासी बताए गए हैं. वहीं, घायल युवक की पहचान मधुबनी निवासी वरुण कुमार के रूप में हुई है, जिसका इलाज चल रहा है.
परिजनों के अनुसार, अजीत झा प्रॉपर्टी डीलर का कार्य करते थे. रविवार दोपहर वह अपने काम के सिलसिले में घर से निकले थे. देर रात सड़क हादसे में उनकी मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. दूसरी ओर मनीष यादव की मौत की खबर मिलते ही उनके घर में मातम छा गया.
पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइकों को जब्त कर थाना ले गई है. घटना की सूचना मिलने के बाद दोनों मृतकों के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई. राजनगर थाना पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है. इस दर्दनाक हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर है.
रिपोर्ट: बिंदु भूषण