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काम के सिलसिले में घर से निकले थे अजीत झा और मनीष यादव, सड़क हादसे ने छीनी जिंदगी, मौत से मचा हड़कंप

Madhubani Road Accident News: मधुबनी जिले में राजनगर थाना क्षेत्र के पेरा चौक पर दो बाइकों के बीच आमने-सामने की भीषण टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई. जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 08, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:54 PM IST
काम के सिलसिले में घर से निकले थे अजीत झा और मनीष यादव, सड़क हादसे ने छीनी जिंदगी, मौत से मचा हड़कंप
Image Credit: मधुबनी में भीषण सड़क हादसा (Photo-AI)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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