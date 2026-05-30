मधुबनी सड़क हादसा: NH 227 पर चकनाचूर हुईं दो मोटरसाइकिलें, शादीशुदा जोड़े और दो नाबालिगों सहित 5 की मौत

Madhubani Accident: मधुबनी से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की टक्कर में पांच लोगों की जान चली गई. यह घटना लदानियां पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पद्मा गांव में गणेश चौक के पास NH 227 पर हुई. इस जोरदार टक्कर का असर इतना भयानक था कि दोनों मोटरसाइकिलें पूरी तरह से चकनाचूर हो गईं. इस दुर्घटना में एक शादीशुदा जोड़े सहित तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

गंभीर रूप से घायल दो नाबालिगों ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया. घटनास्थल से थोड़ी ही दूरी पर वाहन चेकिंग अभियान चला रहे पुलिस और स्थानीय लोगों की की मदद से घायलों को इलाज के लिए जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है रास्ते मे दोनों किशोर ने भी दम तोड़ दिया.

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दोनों की पहचान खुटौना निवासी 18 वर्षीय सुजीत कुमार और करन कुमार के रूप में हुई है. वहीं, तीन मृतक की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कदुवाही गांव निवासी राजन नदाफ और उसकी पत्नी रकसो खातुन और लदनियां थाना के कुमरखत निवासी सचिन कामत के तौर पर हुई है. तीनों मृतक के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया. थानाध्यक्ष ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर मृतक के परिजनों को शव सौंप दिया है. हादसे में एक साथ पांच मौत से कोहराम मच गया है. फिलहाल पुलिस मामले की छनबीन में जुट गई है.

रिपोर्ट: बिंदु भूषण

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