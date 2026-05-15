'जिया हो बिहार के लाला', मधुबनी के लाल ने स्वीडन में आयोजित पैरा स्विम ओपन में लहराया परचम

Madhubani News: बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले पैरा-ओलंपियन शम्स आलम ने स्वीडन के क्लिटरबैडेट इंडोर स्विमिंग पूल में आयोजित 'पैरा स्विम ओपन फाल्केनबर्ग इंटरनेशनल चैंपियनशिप' में कांस्य पदक जीतकर अपने देश और राज्य, दोनों का गौरव बढ़ाया है. इस प्रतियोगिता के बारे में बात करते हुए, पैरा-एथलीट शम्स आलम ने बताया कि उन्होंने 100-मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक, 200-मीटर इंडिविजुअल मेडले और 200-मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धाओं में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया और इस तरह विदेशी धरती पर बिहार का परचम लहराया.

'एशियाई पैरा गेम्स 2026' के लिए किया क्वालिफाई

स्वीडन में आयोजित पैरा-ओलंपिक गेम के बारे में अधिक जानकारी देते शम्स ने बताया कि 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक (SB4 कैटेगरी) में कांस्य पदक जीता है और इसी इवेंट में उन्होनें राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा है. इसके अलावा जापान में होने वाले आगामी 'एशियाई पैरा गेम्स 2026' के लिए तीनों इवेंट में क्वालिफाई भी कर लिया है.

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'बिहार सरकार के सहयोग के बिना मुमकिन नहीं'

मूलरूप से मधुबनी के बिस्फी प्रखंड के रथौस ने गांव निवासी शम्स आलम ने बताया कि चौथा स्थान और विश्व रैंकिंग में 10वां स्थान हासिल किया है. उन्होंने यह भी कहा कि मेरी यह उपलब्धि बिहार सरकार के सहयोग के बिना मुमकिन नहीं है. राज्य की प्रगति के लिए काम कर रही डबल इंजन की सरकार ने शम्स जैसे कई दिव्यांगजनों का सपना पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. फिलहाल वे दिल्ली में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स 2026 की तैयारी में पूरे दमखम से लगे हुए हैं.