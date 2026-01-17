Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3077818
Zee Bihar JharkhandBH madhubani

Madhubani Stadium: इंटरनेशनल लेवल का होगा अपना मधुबनी स्टेडियम! 20 करोड़ की लागत से बनेगा मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हब

Madhubani Stadium Renovation: मधुबनी जिले में पिछले 20 वर्षों से बदहाल पड़ा ऐतिहासिक स्टेडियम अब आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बदलने जा रहा है. बिहार सरकार ने 20.37 करोड़ रुपये की लागत से इसके पुनरुद्धार का काम शुरू कर दिया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 17, 2026, 08:43 PM IST

Trending Photos

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा मधुबनी का ऐतिहासिक मैदान
आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा मधुबनी का ऐतिहासिक मैदान

Madhubani Stadium Renovation Update: बिहार का मधुबनी जिला अपनी विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग और सांस्कृतिक विरासत के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन अब यहां के खेल जगत में भी एक नया सवेरा होने वाला है. पिछले 20 सालों से जो स्टेडियम उपेक्षा और गंदगी की मार झेल रहा था, अब वह आधुनिक सुविधाओं से लैस होने के लिए तैयार है.

दो दशकों के बाद खत्म हुआ इंतजार
मधुबनी के खेल प्रेमियों और युवाओं के लिए यह खबर किसी खुसखबरी से कम नहीं है. जो मैदान साल 2005 के बाद से प्रशासन की बेरुखी के कारण जलकुंभी से भरी एक झील जैसा दिखने लगा था, वहां से अब निर्माण कार्यों के संकेत दिख रहे हैं. साल 1987 में बने इस स्टेडियम का स्वर्णिम काल 2005 तक रहा, जिसके बाद यह खंडहर में तब्दील हो गया. पिछले दो दशकों से यहां के प्रतिभाशाली खिलाड़ी सड़कों और ऊबड़-खाबड़ खेतों में अभ्यास करने को मजबूर थे, लेकिन अब जल्द ही उनके पास अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला एक मॉडर्न स्टेडियम होगा।

करोड़ों का बजट और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर
बिहार सरकार ने इस ऐतिहासिक स्टेडियम के कायाकल्प के लिए 20 करोड़ 37 लाख 28 हजार रुपये का बड़ा बजट स्वीकृत किया है. इस राशि से न केवल मैदान की सूरत बदलेगी, बल्कि इसे एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा. अब मधुबनी के खिलाड़ियों को क्रिकेट के साथ-साथ कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल और बैडमिंटन जैसे खेलों के लिए हाई-टेक कोर्ट की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा, यहां खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के इंडोर हॉल और ड्रेसिंग रूम भी बनाए जा रहे हैं. स्टेडियम तक पहुंचने वाली जर्जर सड़कों को भी चकाचक किया जाएगा ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो सके.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- Success Story: 5 सालों में सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से 3628 महिलाओं को हुआ फायदा

सरकार की नई खेल नीति
सरकार की नई खेल नीति ने स्थानीय युवाओं में नया जोश भर दिया है. मधुबनी के उभरते खिलाड़ी सुविधाओं की कमी के कारण राज्य स्तर से आगे नहीं जा पाते थे, अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी चमक बिखेर सकेंगे. स्थानीय खिलाड़ियों का कहना है कि उन्होंने सालों तक इस मैदान को बर्बाद होते देखा है, लेकिन अब उन्हें भरोसा है कि यहां से वे अपने करियर की नई उड़ान भर सकेंगे. सरकार का लक्ष्य है कि एक साल के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए ताकि 2026 तक जिला एक विश्वस्तरीय खेल परिसर का गवाह बन सके.

TAGS

Madhubani News

Trending news

Madhubani News
Madhubani Stadium: इंटरनेशनल लेवल का होगा अपना मधुबनी स्टेडियम! 20 करोड़ लागत
Bihar News
Success Story: 5 सालों में सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से 3628 महिलाओं को हुआ फायदा
Motihari News
मोतिहारी के सहस्त्रलिंगम ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, सीएम भी हुए नतमस्तक
Jehanabad news
नीट छात्रा मौत मामले में जहानाबाद में भारी उबाल, दोषियों को फांसी देने की उठी मांग
Bihar News
Good News: एक दशक में दोगुना हुआ बिहार का मछली उत्पादन
patna news
पटना हॉस्टल कांड: प्रशांत किशोर ने SSP से की मुलाकात, थानेदार को हटाने की रखी मांग
patna news
पटना हॉस्टल कांड: नीट छात्रा के साथ रेप के बाद हत्या की आशंका, हॉस्टल मालिक गिरफ्तार
Arif Mohammad Khan
शाह बानो की आवाज बने थे आरिफ मोहम्मद खान, राजीव गांधी सरकार के खिलाफ खोला था मोर्चा
patna news
पटना हॉस्टल कांड: बिहार सवर्ण आयोग के अध्यक्ष ने पुलिस को घेरा
Motihari News
मोतिहारी में बहेगी विकास की गंगा! CM नीतीश ने अगले 5 वर्षों का पूरा रोडमैप बता दिया