मधुबनी: बेमौसम बारिश और आंधी-तूफान से हजारों एकड़ फसल बर्बाद, किसानों ने सरकार से मांगी मदद

Madhubani News: बिहार में मौसम का अब रौद्र रूप देखने को मिल रहा है. बेमौसम की तूफानी बारिश से कई जिलों की हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है. मधेपुरा, किशनगंज, कटिहार, अररिया और सहरसा, भागलपुर समेत दर्जनों जिलों में मक्का और गेहूं की लहलहाती फसलें अब खेतों में बेजान बिछी हुई हैं. खून-पसीने की कमाई और भारी लागत लगाकर तैयार की गई उम्मीदों पर पानी फिरते देख किसानों की आंखों में आंसू हैं. अब किसानों को सरकार से मदद की उम्मीद है.

इसी कड़ी में मधेपुर प्रखंड के कोसी दियारा इलाके में अचानक बदले मौसम ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है, तेज बारिश और आंधी तूफान ने मक्का और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. कोसी दियारा इलाके का मुख्य फसल मक्का है और किसानों ने सैकड़ो एकड़ में मक्का की खेती किया था लेकिन प्राकृतिक आपदा की मार से किसान कराह रहे हैं.मधेपुर प्रखंड के परवलपुर पंचायत, बकुआ, भरगमा, द्वालख,महपतिया पंचायत की बात करें तो यहां हालात बेहद चिंताजनक है. किसानों की माने ढाई सौ एकड़ में लगी मक्का और गेहूं की फसल आंधी तूफान से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है.

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किसान बहादुर का कहना है कि मक्का फसल की अच्छे उत्पादन के लिए काफी मेहनत और लागत लगाई थी. बीज, खाद और सिंचाई का खर्च करने के बाद अब अचानक आई इस बारिश और तूफान ने सब कुछ चौपट कर दिया है.किसान राजेन्द्र मंडल ,संत लाल ने कहा इलाके के लोग कृषि पर ही निर्भर है. कुछ किसानों ने बैंक से कर्ज लेकर खेती की है, ऐसे में फसल नुकसान के बाद उसकी भरपाई करना मुश्किल है. सबसे बड़ी चिंता यह है की मौसम का यह कहर ऐसे समय पर टूटा है, जब फसल कटाई के करीब थी.

कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन फसल बर्बाद होने से उन्हें चिंता सता रही है कि कर्ज कैसे चुकाएंगे. पीड़ित किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है. उनका कहना है कि अगर जल्द राहत नहीं मिली तो उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा. फसल क्षति से किसान हताश हैं और मुआवजा नहीं मिलने की स्थित में गलत कदम उठाने को मजबूर दिख रहे हैं. कुछ किसानों ने सरकार से मदद नहीं मिलने पर आत्महत्या तक कर लेने की बात कही.

रिपोर्ट- बिंदु भूषण