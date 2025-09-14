Madhubani News: मधुबनी में बिजली संकट से परेशान ग्रामीण, सड़क जाम कर किया जोरदार प्रदर्शन

मधुबनी जिले के बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के अरघावा गांव में बिजली की समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. गांव में पिछले दो सप्ताह से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बिजली आपूर्ति ठप है. ग्रामीणों का कहना है कि विभाग को कई बार जानकारी देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई.

बिजली संकट से परेशान ग्रामीणों ने एनएच-227 एल सड़क पर उतरकर जाम लगा दिया. इस दौरान उन्होंने आगजनी भी की और बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. सड़क जाम होने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया. जाम में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुईं.

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण उन्हें अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है. बिजली न रहने से बच्चों की पढ़ाई, खाना बनाना और घर के अन्य जरूरी कामों में भारी परेशानी हो रही है. लोगों ने बताया कि कई बार बिजली विभाग के जेई को फोन किया गया लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय थाना को सूचना दी गई. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की. इस बीच, मुखिया पति बब्लू साह और सरपंच पति श्याम बाबू मंडल ने भी ग्रामीणों के समर्थन में आवाज उठाई. उन्होंने बताया कि बिजली विभाग को बार-बार जानकारी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

हालांकि, जेई ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही गांव में नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा और बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी. फिलहाल ग्रामीणों का कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, वे आंदोलन जारी रखेंगे.

इनपुट- बिंदु भूषण

ये भी पढ़ें- आदिवासी समाज ने पेसा को बताया अधिकार का हथियार, शीघ्र लागू करने की मांग

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!