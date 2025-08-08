जैसे ही दुकान का शटर कारोबारी ने गिराया, वैसे ही क्रिमिनल्स ने सीने में उतार दी गोली, मर्डर से थर्राया मधुबनी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2872412
Zee Bihar JharkhandBH madhubani

जैसे ही दुकान का शटर कारोबारी ने गिराया, वैसे ही क्रिमिनल्स ने सीने में उतार दी गोली, मर्डर से थर्राया मधुबनी

Bihar Crime News: बिहार के मधुबनी जिले में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है. बेखौफ अपराधियों ने गुरुवार की रात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है. मामला अंधराठाढ़ी थाना के तारपट्टी रामपुर गांव के पास की है. अंधराठाढ़ी थाना के बरकी शिवा गांव निवासी शब्बीर उर्फ गुड्डू को घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 08, 2025, 02:31 PM IST

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Bihar Crime News:बिहार के मधुबनी जिले में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है. बेखौफ अपराधियों ने गुरुवार की रात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है. मामला अंधराठाढ़ी थाना के तारपट्टी रामपुर गांव के पास की है. अंधराठाढ़ी थाना के बरकी शिवा गांव निवासी शब्बीर उर्फ गुड्डू को घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी. लोगों ने जख्मी युवक को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत देख दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया. दरभंगा ले जाने के दौरान रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद आस-पास के इलाके में दहसत और आक्रोश का माहौल है, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हैं.

बताया जा रहा है कि शब्बीर रोज की तरह रात में बाजार से दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहा था. तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे निशाना बनाते हुए नजदीक से सीने में गोली मारी और फरार हो गए. फायरिंग की आवाज सुन आसपास के लोग दौड़े और युवक को अस्पताल पहुंचाया. घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है और लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है. ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है.

ये भी पढ़ें: जमुई से पूरे बिहार में बहाया जा रहा था खून! 3 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 5 गिरफ्तार

इस संबंध में अंधराठाढ़ी थाना प्रभारी राहुल कुमार ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है और शीघ्र अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेजा गया है.

इस घटना ने एक बार फिर जिले की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है. लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से लोग डरे सहमे हुए हैं और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर नाराजगी जता रहे हैं. ग्रामीणों ने मांग की है कि हत्याकांड में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार की जाए.

इनपुट: बिंदु भूषण

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Madubani crime NewsBihar Crime News

Trending news

Bihar News
भागलपुर,कटिहार,पश्चिमी-पूर्वी चंपारण में ऐसी होगी बारिश,आप झेल नहीं पाएंगे ये 3 घंटे
Bhojpuri news
मनोरंजन या गंदगी? भोजपुरी के ये 3 गाने हैं बदनाम, सुनते ही कान कर लेंगे बंद
Muzaffarpur News
1 के बाद 36 शून्य... इतना पैसा कि गिनना मुश्किल, अब मुजफ्फरपुर का मजदूर चर्चा में
Bihar News
विजिलेंस ने DSP पर की कार्रवाई, आय से अधिक संपत्ति मामलें में कई ठिकानों पर छापा
Mukesh Sahani
Mukesh Sahani: 'देश में चुनाव मत करवाइए...', जानें मुकेश सहनी ने क्यों कही ये बात?
Jamui News
जमुई से पूरे बिहार में बहाया जा रहा था खून! 3 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 5 गिरफ्तार
Punauradham Temple
67 एकड़ में फैला है पुनौराधाम, यज्ञ मंडप से लेकर लव-कुश वाटिका तक कर सकेंगे दीदार
BiharSIR
Bihar SIR: 7 दिन में नहीं आई कोई आपत्ति, क्या विपक्ष सिर्फ बयानबाजी कर रहा?
Gaya News
गया में कार्यरत दारोगा का शव मिलने से हड़कंप, किराए के मकान में रहता था मृतक
Jamui District
'सड़क नहीं तो वोट नहीं', आजादी के 78 साल बाद भी नहीं बनी पक्की सड़क
;