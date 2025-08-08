जैसे ही दुकान का शटर कारोबारी ने गिराया, वैसे ही क्रिमिनल्स ने सीने में उतार दी गोली, मर्डर से थर्राया मधुबनी

Bihar Crime News: बिहार के मधुबनी जिले में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है. बेखौफ अपराधियों ने गुरुवार की रात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है. मामला अंधराठाढ़ी थाना के तारपट्टी रामपुर गांव के पास की है. अंधराठाढ़ी थाना के बरकी शिवा गांव निवासी शब्बीर उर्फ गुड्डू को घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी.
Bihar Crime News:बिहार के मधुबनी जिले में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है. बेखौफ अपराधियों ने गुरुवार की रात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है. मामला अंधराठाढ़ी थाना के तारपट्टी रामपुर गांव के पास की है. अंधराठाढ़ी थाना के बरकी शिवा गांव निवासी शब्बीर उर्फ गुड्डू को घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी. लोगों ने जख्मी युवक को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत देख दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया. दरभंगा ले जाने के दौरान रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद आस-पास के इलाके में दहसत और आक्रोश का माहौल है, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हैं.
बताया जा रहा है कि शब्बीर रोज की तरह रात में बाजार से दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहा था. तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे निशाना बनाते हुए नजदीक से सीने में गोली मारी और फरार हो गए. फायरिंग की आवाज सुन आसपास के लोग दौड़े और युवक को अस्पताल पहुंचाया. घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है और लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है. ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है.
इस संबंध में अंधराठाढ़ी थाना प्रभारी राहुल कुमार ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है और शीघ्र अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेजा गया है.
इस घटना ने एक बार फिर जिले की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है. लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से लोग डरे सहमे हुए हैं और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर नाराजगी जता रहे हैं. ग्रामीणों ने मांग की है कि हत्याकांड में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार की जाए.
