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मधुबनी में ससुराल आए युवक की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

Madhubani News: मधुबनी के पंडौल थाना क्षेत्र में ससुराल आए 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत हो गई. परिजनों ने ससुराल पक्ष पर पीट-पीट कर मार डालने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 28, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:24 PM IST
मधुबनी में ससुराल आए युवक की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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