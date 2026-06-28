/मधुबनी में ससुराल आए युवक की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

परिजनों के अनुसार, अरुण यादव को ससुराल बुलाया गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई. घटना की जानकारी मिलने पर जब परिवार के लोग डभारी गांव पहुंचे और अरुण के बारे में पूछताछ की, तो ससुराल पक्ष ने बताया कि वह सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था और अस्पताल ले जाने के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों का आरोप है कि अरुण के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे, जिससे उन्हें हत्या की आशंका है.