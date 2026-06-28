/मधुबनी में ससुराल आए युवक की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

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Madhubani News: बिहार के मधुबनी जिले के पंडौल थाना क्षेत्र के डभारी गांव में ससुराल आए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की पहचान दरभंगा जिले के लक्ष्मीसागर छबकी गांव निवासी 25 वर्षीय अरुण यादव के रूप में हुई है. मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, मधुबनी भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
मृतक के परिजन गणेश यादव ने बताया कि अरुण की शादी तीन वर्ष पूर्व डभारी गांव निवासी लाली यादव की पुत्री से हुई थी. उनका आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल वाले अरुण को लगातार धमकाते थे. इससे पहले भी दोनों पक्षों के बीच कई बार मारपीट की घटनाएं हो चुकी थीं. परिजनों का कहना है कि अरुण का साला अक्सर उसे जान से मारने और अपनी बहन की दूसरी शादी कराने की धमकी देता था.
परिजनों के अनुसार, अरुण यादव को ससुराल बुलाया गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई. घटना की जानकारी मिलने पर जब परिवार के लोग डभारी गांव पहुंचे और अरुण के बारे में पूछताछ की, तो ससुराल पक्ष ने बताया कि वह सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था और अस्पताल ले जाने के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों का आरोप है कि अरुण के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे, जिससे उन्हें हत्या की आशंका है.
घटना की सूचना मिलते ही पंडौल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है.
रिपोर्ट: बिंदु भूषण