जिनकी सुरों पर होती है धनवर्षा फिर भी मिडिल क्लास वाली गाड़ी से चलती हैं मैथिली ठाकुर

Maithili Thakur Car Collection: बिहार की मधुबनी जिले की मशहूर गायिका अब विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है. जी हां, हम बात कर रहे हैं मैथिली ठाकुर की. मैथिली ठाकुर ने संगीत की दुनिया में अपनी अनूठी छाप छोड़ी है. ये हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर मौजूद उनकी फैन फॉलोइंग कह रही है. तो वही, अब अपनी आवाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाली मैथिली ने राजनीति की दुनिया में भी कदम रख दिया है. वो बीजेपी की टिकट पर अलीनगर से चुनावी मैदान में उतरी है. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि मैथिली ठाकुर की नेट वर्थ कितनी है? और उन्हें कौन सी गाड़ी पसंद हैं? नहीं, तो आइए जानते हैं.

मैथिली लड़ेंगी विधानसभा चुनाव

हाल ही में मैथिली ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही उनके चुनाव लड़ने के खबर ने जोर पकड़ लिया था. वही अब आज (15 अक्टूबर) बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मैथिली ठाकुर का भी नाम शामिल है. बता दें कि मैथिली कल (मंगलवार) बीजेपी में शामिल हुई थी. 25 साल की इस युवा गायिका ने अपने संगीत से न केवल देश-दुनिया में नाम कमाया बल्कि अपने परिवार की जिंदगी भी बदल डाली है.

कितनी है मैथिली ठाकुर की कमाई

खबरों की मानें, तो मैथिली ठाकुर ऑनलाइन ही नहीं, बल्कि लाइव शो से भी मोटी कमाई करती है. माना जाता है कि एक शो करने के लिए मैथिली 5 से 7 लाख रुपए तक चार्ज करती है. इतना ही नहीं एक महीने में मैथिली 12 से 15 शो करती है. इससे आप उनकी कमाई का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं. मैथिली ठाकुर की मासिक अनुमानित कमाई 90 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक आंकी जाती है. इन आंकड़ों से इतना तो साफ है कि 25 साल की उम्र में मैथिली ने संगीत के साथ-साथ अपने परिवार का नाम भी रौशन किया है.

मैथिली को कौन सी कार पसंद है?

इतनी शोहरत होने के बाद भी मैथिली ठाकुर ज्यादा फैशन में नहीं रहती, या ये कह सकते हैं कि वो दिखावा नहीं करती. इसका सीधा उदाहरण है मैथिली की कार. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मैथिली ठाकुर ने पिछले साल होंडा सिटी की 5वीं जनरेशन सेडान खरीदी थी. इसकी शुरुआती एक्सशोरूम कीमत 11.82 लाख रुपये हैं, जो 15.10 लाख तक जाती है. ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी शोहरत होने के बाद भी मैथिली कितना साधारण जीवन जीती है.

बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होना है. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर, तो दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर होगा. वही मतों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगा. ऐसे में अब देखना होगा कि संगीत की दुनिया में महारत हासिल करने वाली मैथिली राजनीति में क्या कमाल दिखाती है.