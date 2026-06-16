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मधुबनी में शख्स ने खुद को लगाई आग, जिंदा जलता देख भागे अधिकारी, कोर्ट कमिश्नर को भीड़ ने पीटा

Madhubani Latest News: मधुबनी में कोर्ट के आदेश से जमीन पर कब्जा दिलाने गई पुलिस प्रशासन के सामने पीड़ित शख्स ने खुद को आग लगी. आग की घटना से शख्स बुरी तरह से जल गया. शख्स को जिंदा जलते देख प्रशासन मौके से भाग खड़ा हुआ.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 16, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:49 PM IST
मधुबनी में शख्स ने खुद को लगाई आग, जिंदा जलता देख भागे अधिकारी, कोर्ट कमिश्नर को भीड़ ने पीटा
Image Credit: मधुबनी में पुलिस के सामने शख्स ने खुद को लगाई आग

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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