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Madhubani News: मधुबनी जिला से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां जमीन पर कब्जा दिलाने गई पुलिस प्रशासन के सामने पीड़ित अधेड़ शख्स ने ज्वलनशील पदार्थ से अपने शरीर में आग लगा ली. अधेड़ शख्स को जिंदा जलता देख पुलिस प्रशासन भाग खड़ा हुआ. वहीं, भीड़ ने कोर्ट कमिश्नर की पिटाई कर दी. घटना बेनीपट्टी थाना के अधवारी गांव की है. गंभीर रूप से घायल शख्स को लोगों ने स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने हालत नाजुक देख रेफर कर दिया है.
कोर्ट कमिश्नर को भीड़ ने जमकर पीटा
दरअसल, बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अधवारी गांव में उस समय रणक्षेत्र जैसी स्थिति बन गई, जब कोर्ट के आदेश पर दखल दिहानी कराने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम के सामने ही एक पक्ष के अधेड़ शख्स ने विरोध जताते हुए खुद को आग के हवाले कर दिया. शख्स को जलता देख वहां मौजूद भीड़ उग्र हो गई और उसने प्रशासनिक टीम पर हमला बोल दिया.
शख्स के आत्मदाह का प्रयास करते ही मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. माहौल बिगड़ता देख अंचलाधिकारी (CO) अभिषेक आनंद और अपर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग निकले. हालांकि, कोर्ट के आदेश पर दखल दिहानी के लिए नियुक्त किए गए कमिश्नर रत्नाकर झा भीड़ के हत्थे चढ़ गए. आक्रोशित भीड़ ने उन्हें बंधक बना लिया और करीब आधे घंटे तक उनकी लात-घूंसों और थप्पड़ों से जमकर पिटाई की.
यह पूरा मामला दो पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद से जुड़ा है.
पीड़ित राजेंद्र ठाकुर, जिन्होंने खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली. पीड़ित परिवार का दावा है कि पूर्व में इस जमीन को लेकर उन्हें दो बार कोर्ट से डिक्री (फैसला) मिल चुकी है. दूसरा पक्ष महेंद्र यादव, जिनके पक्ष में हाल ही में कोर्ट ने डिक्री दी थी. इसी ताजा आदेश के आलोक में 16 जून, 2026 दिन मंगलवार को प्रशासन जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंचा था.
आग में बुरी तरह झुलसे बुजुर्ग राजेंद्र ठाकुर को आनन-फानन में पहले जिरौल के एक निजी अस्पताल ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेनीपट्टी के अनुमंडल अस्पताल रेफर किया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में रेफर किया है.
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए डीएसपी अमित कुमार, एसडीओ शारंग पानी पांडेय, और सर्किल इंस्पेक्टर सहित भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. फिलहाल, अधवारी गांव में तनाव बना हुई है और एहतियात के तौर पर आस-पास के कई थानों की पुलिस वहां कैंप कर रही है. पुलिस हमलावरों की पहचान और मामले की जांच में जुट गई है.
रिपोर्ट: बिंदु भूषण