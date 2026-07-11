/Bihar Crime: मधुबनी-मुजफ्फरपुर में गोलीबारी, बेगूसराय में युवक की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी

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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार अपराधियों को प्रदेश छोड़ने की सलाह दे रहे हैं. उनकी सरकार में बिहार पुलिस की बंदूकें भी खूब आग उगलने में लगी हैं. इसके बावजूद अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हैं. ताजा मामला मधुबनी से सामने आया है. यहां बेखौफ अपराधियों ने प्रिंस यादव नामक एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया. घटना जयनगर थाना के बेलही परवा गांव की है. बताया जा रहा है कि जयनगर थाना क्षेत्र के पड़वा बेलही पंचायत वार्ड नंबर 7 में रात घर के पास एक 20 वर्षीय युवक को गोली मार दी. फायरिंग के आवाज पर आसपास के लोग पहुंचे. लोगों ने जख्मी युवक को जयनगर अनुमंडल अस्पताल में पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया.
मुजफ्फरपुर में आभूषण कारोबारी को गोली मारी
परिजनों ने जयनगर के ही एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की छानबीन में जुट गई है. युवक के दाएं कंधे में गोली फंसा हुई है. बताया जा रहा है कि युवक को किसी व्यक्ति ने फोन करके बुलाया था और गोली मार दी. घटना के कारण का पता अब तक नहीं चल सका है. इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक आभूषण कारोबारी को गोली मारकर आभूषणों से भरा बैग लूट लिया.
घटना औराई थाना क्षेत्र के महेशवाड़ा की है. यहां देर रात दुकान से लौटते वक्त आभूषण दुकानदार बबलू साह को अपराधियो ने गोली मार दी. इसके बाद बदमाश आभूषणों से भरा बैग लेकर फरार हो गए. घटना के बाद घायल दुकानदार को SKMCH मे भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. पीड़ित दुकानदार के अनुसार, बैग मे करीब ढाई लाख के आभूषण थे. पीड़ित दुकानदार का SKMCH में इलाज चल रहा है. वहीं, मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी है.
बेगूसराय में सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप
बेगूसराय में अज्ञात व्यक्ति का सिर कटा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पसपुरा स्थित गुप्ता-लखमीनिया बांध के पास की है. शव मिलने के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल, शव की पहचान नहीं हो सकी है. स्थानीय लोगों ने बांध किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा देखा, जिसकी गर्दन धड़ से अलग थी. प्रारंभिक जांच में पुलिस ने पाया कि शव का सिर धड़ से अलग है. पुलिस आसपास के इलाके में सिर की तलाश भी कर रही है तथा शव की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है.
पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी
स्थानीय लोगों की आशंका है कि अज्ञात बदमाशों ने व्यक्ति की हत्या करने के बाद पहचान छिपाने की नीयत से सिर को धड़ से अलग कर दिया और शव को बांध के पास फेंक दिया. हालांकि, पुलिस अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों और घटना की वास्तविकता का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल, पूरे मामले की गहन जांच जारी है.
मधुबनी से बिंदू भूषण, मुजफ्फरपुर से मणितोष और बेगूसराय से जितेंद्र की रिपोर्ट