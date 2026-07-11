/Bihar Crime: मधुबनी-मुजफ्फरपुर में गोलीबारी, बेगूसराय में युवक की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार अपराधियों को प्रदेश छोड़ने की सलाह दे रहे हैं. उनकी सरकार में बिहार पुलिस की बंदूकें भी खूब आग उगलने में लगी हैं. इसके बावजूद अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हैं. ताजा मामला मधुबनी से सामने आया है. यहां बेखौफ अपराधियों ने प्रिंस यादव नामक एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया. घटना जयनगर थाना के बेलही परवा गांव की है. बताया जा रहा है कि जयनगर थाना क्षेत्र के पड़वा बेलही पंचायत वार्ड नंबर 7 में रात घर के पास एक 20 वर्षीय युवक को गोली मार दी. फायरिंग के आवाज पर आसपास के लोग पहुंचे. लोगों ने जख्मी युवक को जयनगर अनुमंडल अस्पताल में पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया.