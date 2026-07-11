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Bihar Crime: मधुबनी-मुजफ्फरपुर में गोलीबारी, बेगूसराय में युवक की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी

Bihar Crime News: मधुबनी के जयनगर थाना के बेलही परवा गांव में बेखौफ अपराधियों ने प्रिंस यादव नामक एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया. मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के महेशवाड़ा में बेखौफ बदमाशों ने एक आभूषण कारोबारी को गोली मारकर आभूषणों से भरा बैग लूट लिया. बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पसपुरा स्थित गुप्ता-लखमीनिया बांध के पास युवक की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 11, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:29 PM IST
Bihar Crime: मधुबनी-मुजफ्फरपुर में गोलीबारी, बेगूसराय में युवक की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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