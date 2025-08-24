मधुबनी में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 8 नई सीमा चौकियों का किया उद्घाटन, कहा- यह सेवा, सुरक्षा और भाईचारे का प्रतीक
मधुबनी में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 8 नई सीमा चौकियों का किया उद्घाटन, कहा- यह सेवा, सुरक्षा और भाईचारे का प्रतीक

मधुबनी में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 8 नई सीमा चौकियों का उद्घाटन किया. यह चौकियाँ 30 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाई गई हैं और अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित हैं. इन चौकियों से एसएसबी जवानों को बेहतर कार्य और आवासीय सुविधाएं मिलेंगी और सीमा पर निगरानी क्षमता भी बढ़ेगी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 24, 2025, 11:24 PM IST

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय

मधुबनी से बड़ी खबर है. भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) के जवानों के लिए 8 नई सीमा चौकियों (BOPs) का उद्घाटन आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया. इस अवसर पर गंगौर कैम्प, जयनगर स्थित 48वीं वाहिनी में भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया. गृह राज्य मंत्री ने गंगौर चौकी का उद्घाटन स्वयं किया, जबकि शेष 7 बीओपी का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ.

इन सभी 8 चौकियों का निर्माण 30 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया गया है. यह चौकियाँ आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस हैं, जो जवानों को उच्च गुणवत्ता की कार्य और आवासीय सुविधाएँ प्रदान करेंगी. इन चौकियों से सीमा पर निगरानी क्षमता बढ़ेगी और जवानों को बेहतर सुरक्षा एवं सुविधा मिलेगी.

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इन आधुनिक सीमा चौकियों का निर्माण सरकार की सुरक्षा बलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यह न केवल सीमा पर निगरानी को मजबूत करेगा, बल्कि जवानों का मनोबल भी ऊँचा करेगा. उन्होंने कहा कि एसएसबी का योगदान राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय है और यह नेपाल और भूटान के कठिन जंगलों और पहाड़ों में अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाती है.

एसएसबी महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद ने कहा कि ये बीओपी केवल ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं हैं, बल्कि हमारी प्रतिबद्धता, निष्ठा और सेवा भावना का प्रतीक हैं. एसएसबी सीमा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और नक्सल विरोध जैसे हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है. नई चौकियों से एसएसबी अपने आदर्श वाक्य 'सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व' को और प्रभावी ढंग से लागू कर सकेगी.

गृह राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा किसानों और सुरक्षा बलों के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता राष्ट्र की सुरक्षा और जवानों के कल्याण को सर्वोपरि मानती है.

इनपुट- बिंदु भूषण

