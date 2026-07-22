/मधुबनी: कोचिंग जा रही नाबालिग छात्रा को अगवा कर गैंगरेप, झाड़ियों में बेहोश छोड़कर फरार हुए आरोपी

बेहोशी हालत में छोड़कर मौके से फरार

इस दरिंदगी के बाद जब छात्रा बेहोश हो गई, तो तीनों आरोपी उसे उसी हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए. इस गंभीर घटना के बाद पीड़िता की मां ने झंझारपुर थाने में एक लिखित आवेदन दिया है, जिसके आधार पर तीनों आरोपी युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. अपनी शिकायत में पीड़िता की मां ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने और जल्द से जल्द न्याय दिलाने की गुहार लगाई है. मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए पुलिस महकमा भी तुरंत हरकत में आ गया है.