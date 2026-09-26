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खेत में नाबालिग लड़की से बर्बरता का वीडियो वायरल होने पर हड़कंप, मधुबनी पुलिस ने 4 आरोपियों को पहचाना

जमुई, समस्तीपुर, बांका और किशनगंज के बाद अब मधुबनी में नाबालिग लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है. वहीं, पुलिस ने चार आरोपियों की पहचान कर ली है.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 26, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 06:58 PM IST
खेत में नाबालिग लड़की से बर्बरता का वीडियो वायरल होने पर हड़कंप, मधुबनी पुलिस ने 4 आरोपियों को पहचाना
Image Credit: मधुबनी में नाबालिग लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल (Photo-AI)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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