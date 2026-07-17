/मधुबनी में नाबालिग लड़की को छत पर ले जाकर 3 युवकों ने किया गैंगरेप, वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी फरार

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मधुबनी जिले में 17 जुलाई, 2026 (शुक्रवार) को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। गैंगरेप की वारदात को गांव के ही तीन युवकों ने मिलकर किया है. यह घटना जिले के भेजा थाना क्षेत्र की है. पुलिस ने पीड़िता को कोर्ट बयान और मेडिकल के लिए भेजा दिया है. वहीं, घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी आक्रोश और तनाव का माहौल व्याप्त है.
बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की घरेलू सामान खरीदने के लिए दुकान की ओर जा रही थी. इसी दौरान गांव के ही तीन युवक उसे जबरन उठाकर एक मकान की छत पर ले गए और वहां सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
जानकारी के अनुसार, आरोपियों में से एक युवक से लड़की का प्रेम-प्रसंग था. शादी का वादा कर उसने लड़की को अपने पास बुलाया था, बाद में युवक शादी से मुकर गया. शिकायत पर पुलिस ने बीएनएसएस की सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है.
परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. ग्रामीण एसपी शिवम धाकड़ ने बताया कि पुलिस ममले की छानबीन में जुट गई है. तीनों नामजद आरोपी फरार है, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.
एसपी शिवम धाकड़ ने कहा कि मामले की प्रेम-प्रसंग गैंगरेप समेत अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही है. जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: बिंदु भूषण