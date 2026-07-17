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मधुबनी में नाबालिग लड़की को छत पर ले जाकर 3 युवकों ने किया गैंगरेप, वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी फरार

Madhubani News: नाबालिग लड़की घरेलू सामान खरीदने के लिए दुकान की ओर जा रही थी. इसी दौरान गांव के ही तीन युवक उसे जबरन उठाकर एक मकान की छत पर ले गए और वहां सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 17, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:36 PM IST
मधुबनी में नाबालिग लड़की को छत पर ले जाकर 3 युवकों ने किया गैंगरेप, वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी फरार
Image Credit: (Z News) मधुबनी में नाबालिग लड़की को छत पर ले जाकर 3 युवकों ने किया गैंगरेपSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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